Bordo Bereliler Afrin
Yapımcılığını Erdoğan Yaprak ile Ali Ertem’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Erhan Baytimur oturuyor. Afrin’de başlayıp İnegöl’de son bulan bir operasyonun konu edildiği filmin oyuncu kadrosunda Cenk Ertan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cavit Çetin Güner, Kübra Dilara Çelen, Çiğdem Batur gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Erhan Baytimur
Oyuncular: Cenk Ertan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cavit Çetin Güner, Kübra Dilara Çelen, Çiğdem Batur Güzel
Tür: Aksiyon
Yapım Yılı: 2018 (113 dk)
Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018 Cuma
Senaryo: Coşkun Gündoğdu, Ayça Baytimur
Yapımcı Firma: 16 Yapım Medya
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
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