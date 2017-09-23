“Yeni Ticaret Merkezleri Yapmak İstiyoruz”

Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB) Eylül ayı Meclis Toplantısı yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ticaret Borsası hizmet binasında, Meclis Başkan vekili İdris Payza’nın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, 2 Ekim’de Ticaret Borası Başkanlık seçimlerinin yapılacağını belirterek 4 yıllık dönemin son meclis toplantısında bir araya geldiklerini söyledi. Oda yönetimine seçildiklerinde 200 metrekare bir hizmet binasında üreticilere hizmet verdiklerini belirten Özbey, “Bugün Allah’a şükür Malatya Ticaret Borsası 113 ticaret borsası içerisinde ilk 10’a girecek bir hizmet binasını Malatya’ya sunduk. Biz bununla gurur duyuyoruz, arkadaşlarıma bu konuda bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Göreve geldiklerinde bazı hedefler koyduklarını ve bunlardan birisinin de Malatya Ticaret Borsasını 5 yıldızlı bir oda yapmak olduğunu dile getiren Özbey, “Biz bunu da şuanda gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah birkaç ay içerisinde Malatya Ticaret Borsası Avrupa’da ki Ticaret Borsaları ne işlem yapıyorsa aynısını yapabilecek” ifadelerine yer verdi. Malatya Ticaret Borsasının ayrıca e-borsa sistemine de geçeceğini dile getiren Özbey, “Bu sistemle de üyelerimiz oturdukları yerde tescillerini yapabilecekler, aidat borçlarını ödeyebilecekler, bununla birlikte ihracat işlemlerini oturdukları yerde yapabilecekler” şeklinde konuştu.

Kayısı Borsası pazarında da önemli hizmetler yapıldığını ifade eden Başkan Özbey,“Şuanda pazarımızın alt yapısını, asfaltını, kaldırımlarını ve boyamasını yaparak ayrı bir güzellik kazandırdık. Uzun yıllar önce kurulan pazarın şimdiye kadar en ufak bir hizmet yapılmamıştı. Ben bu konuda da Malatya Kayısı borsası olan şire pazarında güzel çalışmalar yapıldı emeği geçen Battalgazi Belediye başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemlerde yeni ticaret merkezleri yapmak istediklerinin de altını çizen Özbey, “Bunlardan birisi Arasa diğeri de Malatya Şire Pazarı dediğimiz kayısı borsası.Eğer Allah nasip ederse şuan birkaç yer üzerinde yerel yöneticilerimizle temas halindeyiz.tabi bu 3-4 yeri üyelerimize de sunacağız, üyelerimizin tercihi ile bu yerleri yapmaya çalışacağız” ifadelerinde bulundu.

Ticaret Borsasının 2 Ekimde yeni dönem için seçime gideceğini belirten Özbey, şuan için kendisi dışında bir başka adayın da olduğunu belirtti. Seçimlerin centilmenlik içerisinde ve ticaret erbabına yakışır şekilde geçmesini temenni eden Özbey, “Yapılacak Ticaret Borsası seçimlerinin öncelikle memleketimize, üyelerimize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

iha