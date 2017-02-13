Bostanbaşı Kanalı’nda 3. Etap

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “4,3 km uzunluğundaki Bostanbaşı Kanal Projemizin üçüncü etabında inşaat çalışmalarına başladık. Çalışmalarımızda 3’üncü etap ile birlikte iki km’lik alan yaz ayı ile birlikte tamamlanacak” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Tarım arazilerinin sulanması ve sel taşkınlarının önlenmesi için kullanılan Bostanbaşı Kanalına uygulanan projemiz bölgeye ayrı bir hareketlilik kazandırdı” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çınar, Mehmet Güner, İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Karaman ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Bostanbaşı Kanal Projesinde incelemelerde bulundu.

POLAT, “İLÇEMİZİN HER BÖLGESİ, KENDİSİNE HAS GÜZELLİKLERİ VE FARKLILIKLARI İÇİNDE BARINDIRIYOR”

Başkan Polat, “İlçemizin her bölgesi kendisine has güzellikleri ve farklılıkları içinde barındırmaktadır. Belediye olarak bu güzellikleri yeni projeler ve yatırımlarla kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Bölgemizde ve ülkemizde örnek ilçe olma hüviyetine ulaşmak için gelişime açık mahallelerimizdeki projelerimizin hayata geçmesinde büyük bir kararlılık göstermekteyiz. Gelişimin hızla yaşandığı Bostanbaşı mahallemizdeki dönüşüme katkı sağlayacak uygulamalarımız ilçemizin gelişmişlik göstergesine ciddi değerlerler kazandıracaktır. Yapılaşmanın oldukça fazlalaştığı Bostanbaşı Mahallemizdeki Kanal Projemiz bölgemizdeki yaşam seviyesini artıracak özelliklere sahip” dedi.

POLAT, “FARKINDALIK OLUŞTURACAK, FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Başkan Polat, “Bizler yerel yönetimler olarak farklı düşünmeli ve farklı projeleri halkımızla buluşturmalıyız. Tarım arazilerimizin sulanması, sel taşkınlarının önlenmesinin yanı sıra ilçemizin modern yaşamına katkı sunması için 2015 yılında yapımına başladığımız 2 Milyon 300 Bin TL değerindeki Bostanbaşı Kanal Projemiz farklılığımızı ortaya koymaktadır. Projemizin ilk iki etabında 140 cm olan kanalımızın üst menfezini beş, alt menfezini ise üç metre kadar genişlettik. Korkuluklarını ve aydınlatma işlemlerini tamamladık. Üçüncü etap inşaat çalışmalarında ise geri kalan 500 metrelik kanal hattında menfez işlemleri, korkuluk ve aydınlatma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Toplamda iki km’lik alanda çalışmamız tamamlanmış olacak. Tarım arazilerinin sulama sezonunun Mayıs Ayıyla birlikte başlayacağı için buradaki çalışmaları çok hızlı sürdüreceğiz, çünkü kanalımızdaki sulamanın bu dönem itibariyle başlaması lazım. Projenin geri kalan kısmının imarla ilgili çalışmalarını sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye ekiplerimizde projemizin her iki tarafındaki yol açma ve genişletme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu yolumuzu yaz ayıyla birlikte prestijli caddesi olarak hizmete sunacağız” dedi.

POLAT, “SULAMA SUYUNDA KULLANILAN KANALA YAPTIĞIMIZ YATIRIMLA GÖRSELLİK ÖN PLANA ÇIKTI”

Başkan Polat açıklamasının sonunda, “İnsana rahatlık ve ferahlık veren suyu yeşille, sosyal alanlarla ve fiziki yatırımlarla bütünleştirdiğiniz zaman apayrı bir güzellik ve değer kazanıyor. Bostanbaşı Kanal Projesinde bir yandan tarım alanlarının sulama işlemleri için suyu taşırken diğer taraftan eşi benzeri olmayan suyumuzun görselliliği ve dinlendirici özelliklerini hemşerilerimize sunmuş olacağız. Modern ve estetik yapısıyla bölgemize ayrı bir canlılık getirecek olan projemizin tüm güzelliklerini kent sakinlerine sunmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz” dedi.

Belediye Başkanı Polat konuşmasından sonra inşaat alanında incelemelerde bulunup, projenin geri kalan kısmı ve uygulanacak işlemler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

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