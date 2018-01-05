Boutaib Afrika’nın En İyi 11’inde Yeraldı

Afrika Futbol Konfederasyonu, Afrika Kıtası’nın en iyi futbolcularını belirledi. Afrika’da yılın futbolcusu Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah seçilirken, Evkur Yeni Malatyaspor Khalid Boutaib ise Afrika Kıtası’nın en iyi ilk 11’inde yer aldı.

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre 2017’nin en iyi Afrikalı futbolcusu ödülü, Gana’nın başkenti Accra’da gerçekleştirilen törende sahibini buldu. Liverpool’un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah, Afrika’da yılın futbolcusu ödülünü aldı. Senegal’deki kulüp arkadaşı Sadio Mane ve 2015’te Galonalı Pierre-Emerick Aubameyang’ı geride bırakan Salah, Afrika futbolunun en prestijli bireysel şeref ödülünü kazanan ilk Mısırlı oyuncu oldu. Salah, oylamada 625 oy alırken, Mane 507, Aubameyang ise 311 oy ile üçüncü sırada yer aldı.

Yılın genç oyuncusu ödülünün sahibi ise Zambiyalı Patson Daka oldu. Antrenörler dalında ise en başarılı isim, Mısır milli takımının patronu Hector Cuper seçildi. 17’nin kadın futbolcusuna layık görülen isimse Nijeryalı Asisat Oshoala oldu. Afrika şampiyonu olan Fas Wydad Atletik Kulübü, Yılın Kulübü ödülüne layık görüldü.

Düzenlenen organizasyonda 2017 yılı Afrika Kıtası’nın en iyi ilk 11’de belirlendi. Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in de yer aldığı yılın ilk 11’i şöyle:

Kaleci: Aymen Mathlouthi (Tunus ve Etoile du Sahel)

Savunma oyuncuları: Ahmed Fathi (Mısır ve Al Ahly), Eric Bailly (Fildişi Sahilleri ve Manchester United), Ali Maaloul (Tunus ve Al Ahly)

Orta Saha oyuncuları: Mohamed Ounnajem (Fas ve Wydad Athletic Club ), Karim El Ahmadi (Fas ve Feyenoord), Junior Ajayi (Nijerya ve Al Ahly), Achraf Bencharki (Fas ve Wydad Atletizm Kulübü) Forvetler: Khalid Boutaib (Fas ve Yeni Malatyaspor), Mohamed Salah (Mısır & Liverpool), Taha Yassine Khenissi (Tunus ve Esperance).

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi