Boutaib de Bursa Kafilesinde Yeralıyor

Süper Ligin 22.haftasında deplasmanda Bursaspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da, sakatlığı sonrası takımla birlikte çalışmalara başlayan forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in Bursa deplasmanında götürüleceği kaydedildi.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 5 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, 18 Şubat Pazar günü 13.30’da deplasmanda Bursaspor’a konuk olacak.

Ligin 21.haftasında Malatya’da oynanan Kasımpaşa maçı hazırlıkları öncesinde kasığından sakatlanan ve son anda kadrodan çıkarılan golcü futbolcu Khalid Boutaib’in Bursaspor karşılaşmasına yetiştirilmesi için sağlık heyeti yoğun bir mesai harcadı. Takımla birlikte son çalışmaya katılan Faslı oyuncunun, durumu her ne kadar maç saatinde netleşecek olsa da takımla birlikte Bursaspor kafilesinde yer alacağı öğrenildi.

Bursaspor maçının Malatya’daki son antrenmanı öncesi değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, zorlu bir maçtan puan alıp dönmek olduğunu ifade ederek, “Bursaspor ile zorlu bir maça çıkacağız. İki takımın da kaybetmeye tahammülü yok. Bizde tek eksik Khalid Boutaib. Onu da Bursa’ya götüreceğiz. Eğer maç istediğimiz gibi giderse tek devre oynatmayı planlıyoruz. Yeni oyuncumuz Gilberto fizik olarak sahada uzun süre kalacak durumda değil. O yüzden iki futbolcumuzu değişmeli kullanabiliriz. Bursaspor güçlü ve dikkat edilmesi gereken bir ekip. Umarım bizim maçımızda günlerinde olmazlar. Tabi biz de özellikle bu tür maçlarda rakiplerimize zorluklar yaşatan bir takımız. Oraya en az 1 puan için gidiyoruz” dedi.

Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren orta saha oyuncusu İssiar Dia’nın yanı sıra kart cezalıları defans oyuncusu Arturo Rafeal Mina Meza ile sağ bek oyuncusu İssam Chebake, Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- iha