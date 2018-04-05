Boutaib Kadroda, Azubuike Belirsiz

Süper Ligin 28.haftasında Cuma günü Medipol Başakşehir ile 20.00’de 3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da forvet oyuncusu Khalid Boutaib kadroda yer alırken, orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike’nin durumu belirsizliğini koruyor.

Gençlerbirliği karşılaşması sonrası Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarında hafif sakatlıkları bulunan forvet oyuncusu Khalid Boutaib ile orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike yer almamıştı. Boutaib ve Azubuike takımdan ayrı çalışırken, son antrenmanda sahaya çıktı. Son antrenmanda durumlarına bakılan iki oyuncuyla ilgili teknik heyet son kararını verdi. Alınan bilgiye göre, forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in kadroda yer alacağı, orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike’nin ise durumunun maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, Gençlerbirliği karşılaşmasında baldırında hafif bir ağrı bulunduğu ifade edilmişti.

Teknik direktör Erol Bulut, Azubuike’yi Gençlerbirliği maçında oyundan almasına ilişkin, ” Azubuike’nin baldırında hafif bir ağrısı vardı. ‘Hocam size işaret edeceğim, beni dışarı çıkarırsınız’ dedi. Ben onu beklemedim, erken dışarı aldım. Gilberto’yu oyuna soktum, tabi ki oyunu kazanmak istiyorduk. Oyunu kazanmak için zaten Gilberto’yu oyuna alacaktık. Azubuike sakatlanmasın diye erken oyundan aldım. Öyle bir değişiklik yaptım, iyi bir değişiklik oldu” demişti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi