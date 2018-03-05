Boutaib Konya’yı da Boş Geçmedi

Evkur Yeni Malatyaspor’un forveti Khalid Boutaib, Kardemir Karabükspor’dan sonra Atiker Konyaspor’u da boş geçmedi.

Spor Toto Süper Ligin 24.haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib’in güzel golüyle rakibini 1-0 mağlup etti ve puanını 34’e yükseltti.

Geçirdiği sakatlık sonrası Kardemir Karabükspor ile Malatya’da oynanan karşılaşmada gol atan Faslı golcü, Atiker Konyaspor ağlarını da havalandırdı.

Sakatlığı tamamıyla geçen ve Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ilk 11’deki yerini alan Khalid Boutaib, 60’ncı dakikada takımının ikinci golüne imza atarak, 5 haftalık suskunluğunu bozmuştu. Atiker Konyaspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden golcü futbolcu, gol sayısını 11’e çıkarttı.

Ligin ilk haftasında Malatya’da oynanan karşılaşmada Osmanlıspor ağlarına 2 gol birden bırakan Boutaib, biri penaltıdan olmak üzere 11 gol kaydetmeyi başardı. Faslı golcü ligde Antalyaspor, Bursaspor, Kardemir Karabükspor (deplasman ve iç saha 2 gol), Göztepe (penaltıdan), Galatasaray, Kayserispor, Gençlerbirliği ve Atiker Konyaspor’a ne gol attı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi