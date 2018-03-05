Boutaib Konya’yı da Boş Geçmedi
Evkur Yeni Malatyaspor’un forveti Khalid Boutaib, Kardemir Karabükspor’dan sonra Atiker Konyaspor’u da boş geçmedi.
Spor Toto Süper Ligin 24.haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib’in güzel golüyle rakibini 1-0 mağlup etti ve puanını 34’e yükseltti.
Geçirdiği sakatlık sonrası Kardemir Karabükspor ile Malatya’da oynanan karşılaşmada gol atan Faslı golcü, Atiker Konyaspor ağlarını da havalandırdı.
Sakatlığı tamamıyla geçen ve Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ilk 11’deki yerini alan Khalid Boutaib, 60’ncı dakikada takımının ikinci golüne imza atarak, 5 haftalık suskunluğunu bozmuştu. Atiker Konyaspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden golcü futbolcu, gol sayısını 11’e çıkarttı.
Ligin ilk haftasında Malatya’da oynanan karşılaşmada Osmanlıspor ağlarına 2 gol birden bırakan Boutaib, biri penaltıdan olmak üzere 11 gol kaydetmeyi başardı. Faslı golcü ligde Antalyaspor, Bursaspor, Kardemir Karabükspor (deplasman ve iç saha 2 gol), Göztepe (penaltıdan), Galatasaray, Kayserispor, Gençlerbirliği ve Atiker Konyaspor’a ne gol attı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Boutaib sadece forvette faydalı futbolcu değil,rakip defansı rahatsız eden oyun tarzı, orta sahamıza ve bizim defansımıza kadar gelip baskı yapan iyi bir futbolcudur. Penaltı kaçırmaya gelince hemen hemen bütün takımların futbolcuları penaltı kaçırmıştır. Fakat,bizim şu güzelim MALATYAMIZDA eleştiri çok basit olmuş,başarıları dile getirmek çok zor oluyor. Bu duruma kolay gelmediğimiz gibi,bulunduğumuz durumdan kopmamak içinde birlik,beraberlik içerisinde hareket Edip,provakatörlere alet olmamamız gerektiğini düşünmekteyim. Bu haftaki maçta takımımızı yalnız bırakmayalım…
Boutaibin büyük bir oyuncu olduğunu dün Ts bjk maçını izlerken bir kıyaslama yaparak bir kez daha anladım.
Gollerin yarısı gariban Karabük ile osmanlıspora atılmış.Kaçırdığı penaltıyla puan kaybetmemizede sebep oldu.İnşallah fenerbahçeyede atar beni mahcup eder.
daha ne bekliyorsunuz..Gomis’te 4 tane karabüke attı…Sorun mu bu yani…