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Khalid Boutaib Milli Maçta Gol Attı

Khalid Boutaib Milli Maçta Gol Attı
  • 24.03.2018
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Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Khalid Boutaib, Fas-Sırbistan maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

  Fas Milli Takımı ile Sırbistan Milli Takımı hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Fas, 29.dakikada Hakim Ziyech’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Sırbistan, 37.dakikada Dusan Tadic’in golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Evkur Yeni Malatyaspor’un formasını giyen Khalid Boutaib, 40.dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti ve takımına galibiyeti getirdi.

  Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde 4 karşılaşmada 327 dakika görev alan Khalid Boutaib, 4 gol kaydederek, takımını dünya kupasına taşımıştı. Boutaib, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Afrika Kıtası’nın en iyi ilk 11’ine de seçilmişti.

Yeni Malatya Gazetesi

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