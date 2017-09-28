Final

Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Malatya Haber -

Boutaib Milli Takıma Çağrıldı

Boutaib Milli Takıma Çağrıldı
  • 28.09.2017
  • 0

Evkur Yeni Malatyaspor’un golcü oyuncusu Khalid Boutaib, Fas Milli Takımı’nın kadrosunda yer aldı.

Fas Milli Takımı’nın açıklanan kadrosunda Fenerbahçe’den Nabil Dirar, Medipol Başakşehir’den Manuel Da Costa, Galatasaray’dan Younes Belhanda ve Evkur Yeni Malatyaspor’dan Khalid Boutaib de yer alıyor.

Dünya Kupası 2018 Elemeler Afrika Elemeleri 3. Tur C Grubu’nda mücadele eden Fas Milli Takımı’nda görev alan Boutaib, Dünya Kupası Afrika grup Maçlarında Fas Milli Takımı’nın Mali’yi 6-0 yendiği karşılaşmada 1 gol atmıştı.

İlk 11’de sahaya çıktığı mücadelede 81 dakika oyunda kalan Boutaib, 27’nci dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetmişti.

Dünya Kupası 2018 Elemeler Afrika Elemeleri 3. Tur C Grubu’nda yer alan Fas, 7 Ekim’de sahasında Gabon’u konuk edecek.

Fas Milli Takımı, geride kalan 4 karşılaşmada topladığı 6 puanla, Fildişi Sahili’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Fas Milli Takımı’nı, 5 puanlı Gabon takip ediyor.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."