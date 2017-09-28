Boutaib Milli Takıma Çağrıldı
Evkur Yeni Malatyaspor’un golcü oyuncusu Khalid Boutaib, Fas Milli Takımı’nın kadrosunda yer aldı.
Fas Milli Takımı’nın açıklanan kadrosunda Fenerbahçe’den Nabil Dirar, Medipol Başakşehir’den Manuel Da Costa, Galatasaray’dan Younes Belhanda ve Evkur Yeni Malatyaspor’dan Khalid Boutaib de yer alıyor.
Dünya Kupası 2018 Elemeler Afrika Elemeleri 3. Tur C Grubu’nda mücadele eden Fas Milli Takımı’nda görev alan Boutaib, Dünya Kupası Afrika grup Maçlarında Fas Milli Takımı’nın Mali’yi 6-0 yendiği karşılaşmada 1 gol atmıştı.
İlk 11’de sahaya çıktığı mücadelede 81 dakika oyunda kalan Boutaib, 27’nci dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetmişti.
Dünya Kupası 2018 Elemeler Afrika Elemeleri 3. Tur C Grubu’nda yer alan Fas, 7 Ekim’de sahasında Gabon’u konuk edecek.
Fas Milli Takımı, geride kalan 4 karşılaşmada topladığı 6 puanla, Fildişi Sahili’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Fas Milli Takımı’nı, 5 puanlı Gabon takip ediyor.
Yeni Malatya Gazetesi