Bowlingde Türkiye 2’ncisi Oldular

Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen Özel Sporcular Türkiye Bowling Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada, Malatya Sessiz Adımlar kadın takımı Türkiye ikincisi oldu. Şampiyonaya, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta katıldı.

Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Türkiye Bowling Şampiyonası, 5-6 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. 81 ilden 125 sporcunun yer aldığı Türkiye şampiyonasının açılışına; AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ile Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsonmaz, Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, TFF Engeliler Koordinasyon Başkanı Ömer Gürsoy katıldı. Şampiyona kapsamında Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanları Aydın Koç, Efkan Korkmaz, Ensar Kurt, Osman Akdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Baş, Can Dağaşan, Onur Sağlam, Ankara Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız da yer aldı.

“BİZLERİN SESİNE YÜREKTEN CEVAP VERENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Şampiyona açılışında konuşan özel sporcu annesi olan İlknur Kaygusuz Tercan, “Öncelikle bizlere bu imkanı sağlayan ve Özel Çocuklarımızın spor ile hayat bulmasında caba harcayan Sayın Devlet büyüklerimizi teşekkür ediyorum” dedi.

Kaygusuz, çocuklarının mutluluğu için çaba harcayan herkese teşekkür ederek, “Bizler hayatın her alanında çocuklarımız ile gurur duyan onların mutluluğu için caba harcayan aileleriz. Çocuklarımızın daha iyi geleceklere taşımak onların mutluluğuna şahit olmak gerek bizler kadar sizleri de mutlu etmektedir. Belki onların normal insanların yaşayacağı bir çok şeyi yaşamayacağının bizler kadar sizlerde farkındasınızdır ama imkanlar verildiği takdirde onların neler yapabileceği gerçeğinde unutmamak gerekir. Ben bu vesile ile bugün burada çocuklarının mutluluğuna bir kez daha şahit olan ailelerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“15 YILDA ENGELLERİ YÜREKLERDEN KALDIRDIK”

AKPGenel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Özel Sporcular Bowling Türkiye Şampiyonası’nda özel sporcular ve aileleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Çalık, engellilere yönelik önemli düzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Son 15 yılda engelleri yürekten kaldırdığımız birçok çalışmalar ve yenilikler yaptık ve bu çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. 0nların mutluluğu spor ile hayat bulmaları sizler kadar bizleri de mutlu etmekte onlar hayatın her alanında bizler ile iç içedir onalar bizim yavrularımız evlatlarımız karşılığı olmadan yürekten seven meleklerimizdir.”

“BİZİM YAVRULARIMIZ CENNET KOKAR”

Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da “Bu güzel insanlara hizmet etmek hizmetkar olmak bizlerin en büyük görevidir, karşılıksız çıktığımız bu yolda en büyük kazancımız onların gerçek sevgileri ve samimiyetleridir biz bugünde yarında onlara hizmet etmeye hizmetkar olmaya devam edeceğiz ve en büyük kazancımız onların saf temiz sevgileri olacak sarılınca cennet kokusu alacağız, çünkü bizim yavrularımız cennet kokar” dedi.

Şampiyona açılış konuşmalarından sonra Federasyon Başkanı Birol Aydın Şampiyona ve günün anlamını belirten plaketleri protokole armağan etti.

Çalık ve protokol üyeleri, özel çocuklarla bowling oynayarak, şampiyonada renkli görüntüler oluşturdu.

SESSİZ ADIMLAR A KATEGORİSİNDE İKİNCİ OLDU

Özel Sporcular Türkiye Bowling Şampiyonası’nda Malatya Sessiz Adımlar, kadınlarda A kategorisinde ikinci oldu.

Rollhouse Bowling Salonu’nda düzenlenen şampiyonada A kategorisinde sıralama şöyle oluştu:

1-Mersin Hüseyin Polat Eğitim Uygulamaları Spor Kulübü, 2-Malatya Sessiz Adımlar, 3-Manisa Kula 80. Yıl.

Yeni Malatya Gazetesi