“Böyle İnandık, Böyle Karar Verdik”

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik sorumlusu Ali Ravcı, Kardemir Karabükspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, sahalarında oynayacakları Atiker Konyaspor karşılaşmasını da kazanıp, milli takım arasına iyi bir şekilde girmek istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Ravcı, “Biz zaten takımın içerisindeydik. Uzun zamandan beri birlikte olduğumuz oyuncular var. Bu sezon aramıza yeni katılanlar oldu. Oyuncu grubunu iyi tanıyoruz” dedi.

Ravcı, takım için güzel bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, şunları söyledi: “Önce Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında İnegölspor’u yenerek, 4. tura yükseldik. Ardından Kardemir Karabükspor deplasmanından 4-2 galibiyet ayrıldık. İşin açıkçası bizim için kazançlı bir hafta oldu. Ama bu karşılaşmanın 3 puandan daha da ötesi var. Bu sadece 3 puanla değerlendirebilecek bir karşılaşma değil, onun öncesinde yaşadıklarımız var. O nedenle de Kardemir Karabükspor karşılaşması bizim için 3puanın ötesindeydi.”

Önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Ravcı, “Galip geldiğimiz için mutluyuz. Önemli bir maçtı. Kardemir Karabükspor’da sıkıntılı bir süreçteydi. Her iki takım açısından da bu karşılaşma büyük önem taşıyordu. Galip geldik, mutluyuz. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum, ayaklarına ve yüreklerine sağlık, bizi mahcup etmediler. Hafta içerisinde de maç öncesinde konuştuklarımızın tamamına yakınını, yüzde 90’ını sahaya yansıttılar. Her şeyden önemlisi o kadar inandılar ki bu zaten maçın ilk yarısında skorun 3-0 olmasından belliydi. İkinci yarıda biraz sıkıntı yaşasak bile yine aynı ciddiyetle devam ettiler. Güzel bir galibiyet aldık, son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Ravcı, altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun, altyapı kaleci antrenörü Süleyman Kale ve futbolcu izleme hocası Hakan Çalışkan’a kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kardemir Karabükspor maçının geride kaldığını, Atiker Konyaspor maçına yoğunlaştıklarını ifade eden Ravcı, “Önümüzde Atiker Konyaspor maçı var. Bu maçını inşallah 3 puanla kapatıp, milli takım arasında moralli girmek istiyoruz” dedi.

Ravcı, Kardemir Karabükspor karşılaşmasındaki kadro tercihine ilişkin, “Bu takımın içerisinde bulunan oyuncular, hepsi bizim oyuncumuz. Dışarıdan bundan sonra alacağımız oyuncu yok. Bu süre zarfında hepsinden faydalanacağız. Bu oyuncuların ‘şu iyi, bu kötü’ anlamında değil, oyuncuları da iyi tanıyorum. O hafta hak edene biz formayı verdik. ‘Bu hafta bu arkadaşımız bize daha katkı sağlar. Daha fazla bu takıma katkı sağlar’ diyerek, kadromuzu o şekilde çıkarttık. O kadroya inanarak, ilk 11’i çıkarttık. Sonradan dahil olan arkadaşlarımızda oyuna çok büyük katkı sağladılar. Dışarıda kalan arkadaşlarımızda dualarıyla katkı sağladı. Siz 11 kişiyle sahaya çıkmak zorundasınız. 24 kişilik bir kadromuz var ama 24 kişiyle çıkamazsınız. İçlerinden bir 11 belirlemek zorundasınız, bizde o şekilde karar verdik. Doğru yaptığımızı da görmüş olduk. Bizim bütün oyunculara ihtiyacımız var. Lig uzun bir maraton, belki 8-10-15 hafta faydalanamadığımız oyunculardan bile faydalanabiliriz. Ama bu haftayı bu şekilde geçtik, böyle inandık ve böyle karar verdik” şeklinde konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi