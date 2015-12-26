Böyle İstismar Ediliyor!..

Malatya’nın okul sorununun çözümü için Valiliğin başlattığı kampanyaların ilki olan “91 Bin Dev Öğrenci” adıyla düzenlenen, öğrenci katkısıyla yaptırılacak okul için gelir elde etme amaçlı faaliyetlerde, “özenli” davranılmayınca, “istismar” ve “dolandırıcılık” girişimleri ortaya çıktı. Bu kampanyaya destek için, “91 Bin Dev Öğrenci Ormanı” adıyla başlatılan, her makbuz karşılığında bağışçılardan 2 YTL alınıp, adlarına fidan dikilmesi ve böylece hem ağaçlandırmaya, hem okul kampanyasına katkı olarak planlanan bir faaliyette, gerekli özenin gösterilmemesi, “öğrenci kisveli” bazı kişileri “haksız kazanç” girişimine yöneltti. Bu benzer şikayetlerin resmi makamlara ulaşmasının ardından Milli Eğitim Müdürü bir açıklama yaparak, istismara dikkat çekti ve faaliyetin mutlaka bir görevli nezaretinde yapılması gerektiği bildirildi.

FOTOKOPİ MAKBUZLA PARA TOPLADILAR..

Okul kampanyasına katkı amacıyla öğretmenlere, öğrencilere verilen “numarasız, mühürsüz” makbuzlarla (aslı en üstte renkli olan) bağış toplanırken, bazı kişiler bunların “fotokopisi”ni yaparak (alttaki fotoğrafta siyah beyaz), evlere, işyerlerine gidip para toplamaya başladılar.

Hastane Caddesi’ndeki bir apartmana giderek, kendilerini S.. Lisesi öğrencisi olarak tanıtan iki genç, apartman sakinine, hiçbir geçerliliği olmayan “fotokopi” makbuz karşılığı, “Ne verirsen ver.. Zaten hayır için.” diyerek, para aldılar.

Öğretmen ve öğrencilere dağıtılan, seri numarası ve mühürü olmayan, sahtelerinin de matbaada bastırılabileceği ya da renkli fotokopi ile çoğaltılacağı belirtilen bu makbuzlarla bağış toplama işleminin “denetlenemediği” ve “istismar edildiği” anlaşılırken, buna karşı daha etkili bir çözüm getirilmesi isteniyor.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE AÇIKLAMIŞTI..

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Malatya Valiliği’nin başlattığı 91 bin dev öğrenci projesiyle ilgili çalışmaları bazı art niyetli kişilerin istismar ettiğini, bu nedenle okulların kampanyayla ilgili çalışmaların bir görevli nezaretinde yapılmasını istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Valiliğimizce uygulamaya konulan ’91 bin Dev Öğrenci’ projesine katkı sağlamak amacıyla okullarda çeşitli etkinlikler yürütülmekte olup, bu faaliyetlere ait bilet ve ürünler öğrenciler vasıtasıyla ev ev gezilerek satıldığı, hatta konunun öğrenci olmayan bazı art niyetli şahıslar tarafından da istismar edildiği yönünde duyumlar alınmıştır” denildi.

Faaliyetlerin projenin amacına ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesi, hoş olmayan görüntü, düşünce ve yanlış anlaşılmalara meydan verilmemesi, ayrıca öğrenci güvenliğinin tehlikeye atılmaması için bu tür faaliyetlerin tespit edilerek belli satış noktalarında bir görevlinin nezaretinde yapılmasının uygun görüldüğü açıklandı.