Böyle Olur mu?

Hafta sonundaki bayrak töreni sağanak yağmur altında gerçekleştirilen ilköğretim okulunda öğrencilerin ıslanmasına veliler tepki gösterdi ve okul yöneticileriyle veliler arasında tartışma yaşandı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü Fırat İlköğretim Okulunda yaşandı. Öğleci öğrencilerin çıkış saatinde sağanak başladı. Haftasonu tatiline girilmesi nedeniyle her Cuma yapılan tören zamanına da denk gelen sağanak, Fırat İlköğretim Okulu yetkililerinin tören yapılmasında ısrarcı olması nedeniyle, öğrencilere zor anlar yaşattı.

Okulun dağılışıyla birlikte veliler, sağanak nedeniyle öğrencilerini almak için okul bahçesine girdi. Duruma müdahale eden ve tören yapılacağını belirten okul yetkilileri, öğrencilerin sıraya girmesini istediler. Tüm öğrencilerin sıraya girmesi için beklendiği sırada, bazı veliler şemsiyeleriyle öğrencilerin yanına giderek ıslanmalarını engellemek istedi. Yaklaşık 10 dakika süren sıraya girme işleminden sonra tören yapılacağını belirten okul yöneticileri, velileri öğrenci sırasından uzaklaştırdılar. Veliler şemsiyelerini öğrencilerine verirken, yakını gelmeyen öğrenciler gerek sıraya girme gerekse törenin yapılması sırasında sağanak altında dakikalarca ıslandılar. Öğrenciler sağanak altında beklerken, onları bekleten öğretmenlerden bir kısmının şemsiye ile sağanaktan kendilerini korudukları gözlendi.

VELİLER TEPKİLİ

Okul yönetiminin sağanak altında öğrencilerin ıslanmasına sebeb olan kararı, velilerle okul yöneticileri arasında tartışmaya yolaçtı. Okulda öğrencisi bulunan bir veli, Biz tören yapılmasına karşı değiliz. Ama görmüyormusunuz bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Benim çocuğum hastaydı. Derslerinden geri kalmasın diye hasta hasta okula gönderdik. Siz şimdi yağmur altında bekletiyorsunuz. Bütün öğrencilere yazık. Bu tür havalarda töreni bir şekilde kapalı alanda yapın. diyerek tepkisini dile getirdi. Velilerin tepkisine aldırış etmeyen okul yönetimi aldığı kararla öğrencilerin sağanak altında ıslanmasına neden oldu.