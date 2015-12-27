‘Böylesi İlk Defa Oldu!’

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yetkililer olay yerinde inceleme yaptı.

İlçeye bağlı Kapıdere köyü Kumlu mevkisinde geçtiğimiz hafta sonunda büyük çaplı bir heyelan meydana gelmişti. Doğanşehir Kaymakamı Cevdet Atay, Karayolları Elazığ Bölge Müdür Yardımcıları Turan Gülhaş ve Mehmet İnallı, Devlet Su İşleri (DSİ) Malatya Şube Müdürü Mehmet Albostan olay yerinde incelemelerde bulundu.

Doğanşehir Kaymakamı Cevdet Atay yaptığı açıklamada, “Heyelan bölgesinde çalışmanın imkansız olduğunu müşade ettik. Büyük çaplı bir çalışma ister. Teknik yönden olay ile ilgili birimlerimiz gerekli çalışmalarını yapacaktır” dedi.

Karayolları Elazığ Bölge Müdür Yardımcısı Turan Gülhaş ise yaptığı açıklamada, “Böyle büyük çapta bir heyelan ilk defa oluyor. Çalışmanın boyutları yaklaşık 600 metre düşünüldüğü zaman 50 – 60 dönümlük bir alanı kapsıyor. Burada toprak hareketi olarak düşündüğümüz zaman 200 bin- 300 bin metre küp toprak hareketi var. Dolayısıyla yol ile birlikte Devlet Demir Yolları’nda etkilemiş durumda. Şuanda hava şartları çalışma yapmaya müsait değil. Heyelanın oluş biçimi ile arazinin meyilli olmasından dolayı iş makinelerinin çalışma şartları müsait değil. Teknik olarak hava şartları imkanları dahilinde gerekli çalışmaları başlatacağız. Buradaki vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemesi için her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu bir doğal felakettir ve büyük bir çalışma gerekiyor. en büyük tesellimiz can kaybımız yok” ifadelerini kullandı.