Boyraz Ankara’da Görüşmeler Yaptı

Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz İlçeye yapılması planlanan yatırımlar ve yatırımların takibi için Ankara’da bir takım ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile görüşen Başkan Boyraz daha sonra AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Muhammet Göçer, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çolak, Kültür Bakanlığı Proje İnşaat Daire Başkanı Yüksek Mimar S. Volkan Uzun, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırım Etüt, Proje Daire Başkanı İlkay Kuşçu, Mta Genel Müdürü Cengiz Erdem ile projelerin hayata geçirilmesi hususunda görüşmelerde bulundu.

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