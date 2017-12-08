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Malatya Haber -

Bozdağ: ABD ve İsrail’i Kınıyoruz

Bozdağ: ABD ve İsrail’i Kınıyoruz
  • 08.12.2017
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Bugün Mescid-i Aksa/Batı Şeria’da yaşananlardan dolayı İsrail’i/buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz. İsrail’i aklı selim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz” dedi.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından bugün yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ, “Bugün yaşanan, bundan sonra yaşanacak her tür kriz, kaos ve çatışma ile bunların sonucunda meydana gelecek bilumum olumsuzlukların birinci derecede faili, sorumlusu ABD yönetimidir. Bugün Mescid-i Aksa, Batı Şeria’da yaşananlardan dolayı İsrail’i, buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz. İsrail’i aklıselim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz” dedi.

Bozdağ, “ABD Başkanı Trump’ın ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı, kırılgan da olsa devam eden barış sürecini sona erdirmiştir. Bu kararıyla ABD yönetimi, her tür kriz, kaos ve çatışmanın tohumunu ekmiştir. Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir” diye konuştu.

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