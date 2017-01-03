Boztepe Barajı İçin Bir Enjeksiyon İhalesi Daha

Boztepe Recai Kutan Barajı’nda 4 yıl önce su tutulmaya başlanmasıyla ortaya çıkan su sızıntılarının önlenmesi için DSİ tarafından başlatılan enjeksiyon için 5 aylık bir çalışma daha yapılacağı bildirildi. Bu nedenle DSİ yeniden ihale düzenledi.

Boztepe Recai Kutan Barajı’nda 2012 yılında ortaya çıkan, 2013 yılında çalışma başlatılan su sızıntının önlenmesi amacıyla başlatılan enjeksiyon çalışmalarının halen sonuçlandırılmadığı ortaya çıktı. DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından “Boztepe Recai Kutan Barajı gövde perde enjeksiyonu iyileştirme ve branşman-derivasyon tünelleri iyileştirme enjeksiyonları yapım işi” adı altında 11 Ocak 2017 tarihli bir ihale düzenlendi.

Yapılacak işin niteliği ise, “Enjeksiyon Kuyularının Açılarak Kimyasal Katkı ve Bentonit Dahilinde Çimento Şerbeti Basılması” olarak gösterildi. İşin süresi ise 5 ay olarak aktarıldı.

Boztepe Recai Kutan Barajı, Kapıkaya Turgut Özal Barajı ile birlikte resmi açılış töreni 12.12.2012 tarihinde gerçekleştirilmiş, ancak her iki barajın sulama suyu kanal yapımı halen sonuçlanmış değil. Boztepe Barajı’ndan şimdiye kadar araziye sulama suyu verilmezken, Kapıkaya Barajı’nda ise sulama suyu projesi biten küçük bir alana su verilmeye başlanmıştı. Her iki barajdan da 2017 yılı sulama sezonu öncesinde sulama kanallarının bitirilmiş olması bekleniyor.

ARŞİV FOTO: Boztepe Recai Kutan Barajı’ndaki çalışmalardan

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com