Bravo Battalgazi MYO..

İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da Malatya Şehir Mezarlığı’ndaki Askeri ve Polis Şehitliği’nin çevre bakımını yaptı, bir kez daha şehit mezarlarını çiçeklendirdi.

Sosyal Sorumluluk faaliyetleri kapsamında Malatya Şehir Mezarlığı’ndaki Askeri ve Polis Şehitliği’nin çevresel düzen, bakım, güzelleştirme çalışmalarını geleneksel hale getiren İnönü Üniversitesi Battalgazi MYO öğrencileri, geçtiğimiz günlerde yine gönüllü olarak üstlendikleri görevlerinin başındaydı.

Battalgazi MYO Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Bahçe Tarımı programlarının 1 ve 2. sınıflarında okuyan yaklaşık 60 öğrenci, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Sıddık Doğan ve Bahçe Tarımı Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Gültunay Eren gözetimindeki çalışmalarına başlamadan önce saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

Şehitlerin ruhu için dua da eden öğrenciler daha sonra kendi aralarında iş bölümü yaparak Askeri ve Polis Şehitliği’ndeki yeşil alanların bakımını ve temizliğini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda şehitlikteki gülleri budayan öğrenciler, güllerin ve diğer çiçeklerin gübreleme işlemini de yaptı.

Şehitlikte günboyu süren çalışmalar sırasında öğretim görevlilerine ve öğrencilere hakim olan duygu hüzün olsa da, şehitlerin ebedi istirahatgaha tevdi edildiği mekanın güzelleştirilmesini sağlamak çalışmaya katılan herkesi mutlu ederken, şehit mezarlarının yeniden çiçeklendirilmesi çalışmanın en heyecan verici enstantanesi olarak gözlendi.

Battalgazi MYO öğretim görevlileri ve öğrencilerinin şehit mezarlarının yeşil alan düzenlemesinden sonra, Battalgazi MYO seralarında yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin şehit mezarları üzerine dikilmesi, sadece mekânı güzelleştirmekle kalmadı, aynı zamanda ülkesi ve milleti için şehit düşenlere ‘Sizi unutmadık, unutmayacağız’ mesajını taşıyan vefa duygusunu da yansıtması bakımından son derece anlamlıydı.

Battalgazi MYO Öğrencileri: Şehitlerimize Karşı Görevimizi Yapmak Mutluluk Verici

Askeri görevlilerin ve Malatya Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunduğu şehitlikteki çalışma sırasında duygularını anlatan Battalgazi MYO öğrencileri, “Şehitlerimizin yattığı bu mekânın bakımını, temizliğini ve çevre düzenlemesin yapmak çok güzel bir duygu. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliği uğrunda şehit düşen insanlarımıza karşı görevimizi bir nebze olsun yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştular.