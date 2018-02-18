Brüksel’de En Çok ‘Muhammed’ İsmi Var

Belçika’nın başkenti Brüksel’de en çok kullanılan ismin “Muhammed” olduğu açıklandı.

Belçika İstatistik Kurumu, ülkede 2017’de en çok kullanılan isimlerin listesini yayımladı.

Verilere göre, erkekler arasında “Muhammed” ismi 18 bin 44 ile başkent Brüksel’de en çok kullanılan isim oldu.

Öte yandan, kadınlar arasında ise “Maria” (11 bin166) ve “Marie’nin” (8 bin 848) ardından gelen “Fatma” 6 bin 36 ile üçüncü sırada yer aldı.

Brüksel, AA