Brüksel’de En Çok ‘Muhammed’ İsmi Var
Belçika’nın başkenti Brüksel’de en çok kullanılan ismin “Muhammed” olduğu açıklandı.
Belçika İstatistik Kurumu, ülkede 2017’de en çok kullanılan isimlerin listesini yayımladı.
Verilere göre, erkekler arasında “Muhammed” ismi 18 bin 44 ile başkent Brüksel’de en çok kullanılan isim oldu.
Öte yandan, kadınlar arasında ise “Maria” (11 bin166) ve “Marie’nin” (8 bin 848) ardından gelen “Fatma” 6 bin 36 ile üçüncü sırada yer aldı.
Brüksel, AA
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."