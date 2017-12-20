Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray’a galibiyet şansı tanımadı.

Malatya temsilcisi, kurulduktan 31 yıl sonra Türkiye’nin en üst düzey futbol liginde mücadele ederek, kentin de 11 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirdi.

Sarı-siyahlılar, “dört büyükler” olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında sadece bir kez mağlubiyet yaşadı.

İlk olarak ligin 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmada, 3-1 mağlup olurken bir hafta sonra ise sahasında Trabzonspor’u 1-0 yendi.

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan sarı-siyahlılar, bu karşılaşmadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Son olarak 16. haftada lider durumunda bulunan Galatasaray’ı sahasında 2-1 yenerek, önemli bir başarıya imza atan Malatya ekibi, aynı zamanda sarı-kırmızılı takımı liderlikten de etti.

“Bu 3 puan bizi ligde bırakacak”

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çok mutlu olduklarını ve motivasyonlarının arttığını belirten Gündüz, “Bu yıl ligde kalma barajı 36-37 olacak. Bu 3 puan bizi ligde bırakacak puan oldu. Haftaya Kayserispor deplasmanından da galibiyetle döneceğiz.” diye konuştu.

Konuk ettikleri büyük takımlara yenilmediklerini anımsatan Gündüz, şunları kaydetti:

“Futbolcularımız bu maçlara daha iyi motive oluyor. Büyük takımlar açık futbol oynuyor. Bizim de yetenekli iyi ayaklarımız var. Rakiplerimiz açık futbol oynadıklarında yetenekli ayaklarımız devreye giriyor. Kapalı takımlara karşı biraz zorlanıyoruz. Taraftarlarımız, devre arasında yapacağımız 2-3 transferle daha iyi bir Malatyaspor izleyecek.”

Hakem hatalarına da değinen Gündüz, yapılan yanlışlardan dolayı en az 5 puan kaybettiklerini savunarak, bundan sonra böyle durumların yaşanmaması temennisinde bulundu.

AA