AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yazıhan ilçesini ziyaret etti. Burada ilk olarak Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ü makamında ziyaret eden Milletvekili Şahin daha sonra ilçeye bağlı Bahçelievler, Sinanlı, Kömüşhan, Durucasu ve Sarsap Mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla görüşen Şahin, halkın sorunlarını çözme adına her zaman çalıştıklarını belirterek AKP hükumetleri ile birlikte gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerinden bahsetti. Bölgede en büyük sorunun sulama sorunu olduğunu belirten Şahin, “Bir yandan Recai Kutan Barajı bitti, sulama sistemlerini başlattık. Kapalı devre sulama sistemleri yapıyoruz, vatandaşlarımız artık gidip de vahşi sulama sistemi ile uğraşmayacak. Hem Recai Kutan Barajı’nın aşağı yukarı 120 bin dekarlık yerini hem de şuanda Yazıhan’ın Medik sulamasından gelen yerinin de planlaması DSİ tarafından yapıldı. Proje çalışmaları onaydan çıktı, Allah’tan bir şey olmaz ise inşallah Medik’ten buraya kadar olan alanı da kapalı sistem ile sulayacağız” diye konuştu.

Gündeme ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Şahin, halkın muhalefet partilerini yeniden dizayn edeceğini söyleyerek “Bunlara adap, ahlak, şeref dersi vereceksiniz. Bizim dönemimizde yapılanların belki yüzde 10’unu bile bu adamlar 50-60 yılda yapamadılar. Ama biz yapmaya devam edeceğiz. Bu ülkede ne eksik ise onları yeni baştan şekillendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin terör konusundaki tutumunu da eleştiren Şahin, “Ülkeyi bölmek isteyenin Allah belasını versin. Biz hiç zaman için teröriste ‘Arkadaşlarımız’ demedik. Bu aşağılık sözü kim diyorsa onlar hesabını versinler” şeklinde konuştu. AKP’nin yaptığı tüm düzenlemelere muhalefetin karşı çıktığını belirten Şahin, “Laiklik elden gidiyor dediler. Yani bu ülkede başörtülülerle savaş ederken, başörtülerinin örtülerini alıp aşağı atarken bu insanlarımız yine vakur bir duruş sergiledi. Biz geldik ilkokuldan ta üniversiteye kadar, sokağından evine kadar iş yerinden siyasi parti ve meclise kadar insan özgürlüklerinin, inanç özgürlüklerinin önünü açtık. Ülke bölündü mü? Yoksa daha mı kenetlendi. İşte bunların korkusu bu. Bunlar milletin düşüncesinin hakim olmasına rıza göstermiyorlar. Onun için biz bir ve beraber olacağız” ifadelerine yer verdi. Muhalefetin milletin hızına yetişemediğini dile getiren Şahin, “Millet iktidar ile hızını arttırmaya çalıştıkça bunlar çok yavaş kalıyorlar. Çok atıl kalıyorlar çok köhne bir zihniyetle bu ülkeyi maalesef yönetmeye talip oluyorlar” diye konuştu.

Herkesi birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden şahin, “Bu ülkede Lazı da, Çerkezi de Türkü de, Kürtü de, Alevi’si de, Sünnisi de hep beraber bu ülkenin çocuklarıyız. Yani biz neyi paylaşamayacağız arkadaşlar. Allah bize verdikçe devlet olarak hükumet olarak bizde millete veriyoruz. Ama işte bunu başaramayanlar bugün AK Parti’ye karşı Cumhurbaşkanımıza karşı Başbakanımıza karşı, millete karşı bir savaşı başlatmanın gayreti içerisindeler. Ama siz bir ve beraber olduğunuz sürece, siz bizim önümüzde yürüdüğünüz sürece İnşallah bizde bu ülkede eksiklerinizi bugüne kadar yerine getirdiğimiz gibi bundan sonrada bu ülkeyi yeni baştan inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

iha