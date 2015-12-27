“Bu Atama Onurlandırma Oldu”

Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevini yürütürken Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevine atanan Hamit Aygül, bu atamanın kendisi için onurlandırma ve ödüllendirme olduğunu bildirdi.



Aygül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bürokratları kendi doğum yerinde görevlendirmek istemediğini söyledi.



Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalardan memnun olduğunu kaydeden Aygül, ”Bakanlık yetkilileri bana Adana’nın tarım konusunda kıdemli bir il olduğunu belirterek, burada görev yapmamı uygun gördüklerini belirttiler. Bu atama bizim için onurlandırma, ödüllendirme oldu. Çok memnunum” dedi.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

