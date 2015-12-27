Bu Ayın Konusu: Arif Hikmet

Malatya Kent Konseyi Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubu, Mart ayından bu yana her ayın ilk haftasında gerçekleştirdiği Düşünce Tarihi Konferanslarının 6. sını 6 Ekim 2012 Cumartesi günü saat 15.00 de Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu salonunda gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili Kent Konseyinde bir basın açıklaması yapan Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca “Bu ayın konusu; 30 yaşlarında iken Kudüs kadılığından başlamak üzere Kahire, Medine-i Münevvere ve İstanbul kadılıklarında bulunan ve 1845 yılında ise Osmanlı Devletinin yüz beşinci Şeyhülislamlığına atanan hemşerimiz Şeyhülislam Arif Hikmet olacaktır. Devrin en seçkin bilginleri arasında yer alan, Türkçe, Arapça ve Farsça yazdığı şiirleriyle öne çıkan, Medine’de kurduğu ve binlerce yazma eserlerden oluşan Kütüphanesi ile örnek bir şahsiyet olarak hafızalarda yer eden Şeyhülislam Arif Hikmet konulu konferansa bütün hemşerilerimiz davetlidir.” dedi.

Malatya’nın bu birikiminin tanıtılmasında Düşünce Tarihi adı altındaki konferansların önemine işaret eden Tuğrulca, Arif Hikmet konulu konferansın sunumunu Eğitimci- İlahiyatçı Hasan Demirbağ’ın yapacağını belirtti.