“Bu Badireler Başka Bir Ülkenin Başına Gelse Çökerdi”

AKP’nin Darende ilçe kongresinde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Birleşmiş Milletler’de (BM) Türkiye’nin öncülük ettiği Kudüs tasarısının kabul edilmesi konusundaki değerlendirmesinde; “Birileri dolarlarla, ABD, devletleri satın almaya çalıştı. Ama ben buradan dik duran 128 ülkeyi gerçekten tebrik ediyorum. Bizim hain FETÖ’cüler kendilerini 50 bin dolarlara satarken o devletler Amerika’nın milyon dolarlarını elinin tersiyle ittiler ve gerçekten o duruşu gösterdiler.” dedi.

Bakan Tüfenkci, Darende ilçesinde AKP kongresine katıldı.

Darende Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Salonu’nda gerçekleşen kongreye Bakan Tüfenkci ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende belediye başkanı Süleyman Eserdi ile kalabalık bir topluluk katıldı.

AKPende 6. Olağan Kongresinde Bakan Tüfenkci, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

-“Badireler başka bir ülkenin başına gelseydi, çökerdi”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye’nin başına gelen badireler bir başka ülkenin başına gelseydi, gerçekten Türkiye gibi bırakın olmayı çökerdi. Allah’a hamdolsun biz sizlere güvenerek, millete güvenerek, Allah’a inanarak yola çıktık. Milletin dışında da, Hakk’ın dışında da hiçbir gücü kabul etmedik, bundan sonrada kabul etmeyiz. Her ortamda biz sizlere hesap verdik. Biz millete hesap vermekten asla ve asla çekinmiyoruz, korkmuyoruz. Çünkü biz millet ile beraber yola çıktık, millet ile beraber kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz.” dedi.

-“2018 yılı yatırım yılı olacak”

Ekonomik değerlendirmelerde bulunan Bakan Tüfenkci şöyle konuştu:

“AK Parti iktidara gelmeden önce bu bütçenin yüzde 80’i faizlere gidiyordu. İşte dün gece 2018 bütçesini Meclis’ten geçirdik. Ve Allah’a hamdolsun göreceksiniz, 2018 yılı, yatırım yılı olacak, hizmet yılı olacak ve yatırım yılı olacak. Bakınız, 2002 yılından önce bu bütçenin yüzde 80’i faize gidiyor dediğimizde rakamlarla bunu biz konuşuyoruz, yapılanlarla konuşuyoruz. Ve aynı şekilde Türkiye faiz ödemeye devam etseydi, bugüne kadar faiz ödeyecektik, biliyormusunuz? 2.9 katrilyon para faizlere gidecekti. Ama Allah’a hamdolsun biz o faiz paralarını indirerek hizmete dönderdik. Tefecilere değil yollara dönderdik, hastanelere harcadık, okullara harcadık. “

-“Türkiye’ye operasyon yaptırmayız”

Bakan Tüfenkci; konuşmasına şöyle devam etti:

“Etrafımızı görüyorsunuz; etrafımıza bir ateş çemberi, bir operasyon yapmaya çalışıyorlar. Ama Allah’a hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde biz Türkiye’ye asla ve asla bir operasyon yaptırmayız. Sizler arkamızda olduğunuz sürece, millet arkamızda olduğu sürece kim ne hesap yaparsa yapsın bu millet o hesabı bozacak inşallah. Şimdi 2019’da hesap yapmaya çalışıyorlar, bazı operasyonlar çekmeye çalışıyorlar, Türkiye’yi ekonomik anlamda kıskaca almaya çalışıyorlar. Sağdan soldan saldırmaya çalışıyorlar. Yalanlarla, iftiralarla insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Amerika’yı, Avrupa’yı arkasına almaya yetmedi, birde İsrail’i arkasına almaya çalışıyorlar. Ama biz vicdanın sesi olmaya devam edeceğiz, biz milletin sesi olmaya devam edeceğiz, biz mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz, biz mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz.”

-Hain FETÖ’cüler kendilerini 50 bin dolarlara satarken…”

Kudüs tasarısının ABD’nin tehditlerine rağmen Birleşmiş Milletler’de (BM) kabul edilmesi ile ilgili olarak ise Bakan Tüfenkci; ” Cumhurbaşkanımız; girişimleriyle İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) başkanı olarak Müslümanların vicdanını harekete geçirmeye çalışırken bir yandan da dünyanın vicdanını harekete geçirmeye ve ezilenlerin sesi olmaya çalıştı. Karşısında Amerika’da İsrail de olsa haklı olduğunu gösterdi. Birileri dolarlarla, ABD, devletleri satın almaya çalıştı. Ama ben buradan dik duran 128 ülkeyi gerçekten tebrik ediyorum. Bizim hain FETÖ’cüler kendilerini 50 bin dolarlara satarken o devletler Amerika’nın milyon dolarlarını elinin tersiyle ittiler ve gerçekten o duruşu gösterdiler. Bunun için lehte oy veren devletleri tebrik ediyorum.”

-Darende ilçe başkanı değişmedi

AKP Darende İlçesinin 6. Olağan kongresinde mevcut başkan Süleyman Şimşek, tek liste ile yeniden aday olarak, yenidan başkanlığa seçildi.

Darende İlçe yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Nihat Soylu, Hacı Mehmet Bozkurt, Veysel Karaman, Yaşar Çalık, Erdal Delikurt, Cemal Başpınar, Mahmut Durukan, Saadet İlhan, İmmihan Bozkurt, Hakkı Hafif, Hasan Bayram, Gazi Boyraz, Murat Duman ve Ömer Sağlam.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com