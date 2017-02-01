“Bu Bayrakta Benim Kanım Var”

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün darbe girişimi sırasında 16 Temmuz Cumartesi sabahı 2. Ordu Karargahı’nın içinden açılan ateş sonucu yaralanan üniversite öğrencisi Enes Gün, odasında vurulduğu gün yarasının üzerinde tampon olarak kullanılan ve kanının bulaştığı Türk Bayrağını odasında asıyor.

“YAŞADIĞIM SÜRECE HEP BURADA KALACAK”

Hastanede tedavi olduktan sonra üzerindeki eşyalar ile birlikte Türk Bayrağı’nın da annesi tarafından alındığını belirten Enes Gün, “Ben vurulduktan sonra, yani kamyondan yere düştüm, tabi o esnada bana ilk yardımı yapan kesim, oraya gelen milletten biriydi. Sağlıkçı olan bir kardeşimiz her halde orada salladıkları Türk Bayrağını alıp tampon niyetiyle yaranın üzerine bastırmış. Tabi bunun bana ulaşması biraz ilginç. Beni mutlu eden bir şey. Ben hastaneden çıktıktan sonra annem bana verdi bayrakla vurulduğum pantolonu getirdi. Bunu annem alıp saklamış, bende aldım, yaşadığım sürece bu hep burada kalacak. Üzülmesinler diye onu saklamaya çalışmışlar, ama aldım. Şuan benim için en kıymetli olan şey.” dedi.

“BAYRAĞI KİMSEYE VERMEYECEĞİM…”

Türk Bayrağının üzerindeki kan lekesini göstererek konuşan Gün, “Odama astım, çünkü o günü zaten unutmuyorum, ama onu daha iyice yaşamak için. Bu oda birazda ona özel oldu. Beni o güne götürüyor. Şu (bayrağın üzerindeki kanı göstererek) benim kanım yani. Kırmızı rengin içinde benimde bir katkım olduğunu düşündüğüm için, halen sertliği ve koyuluğu var. Bir gurur benim için. Her zaman da kalacak yani. Kimseye vermeyi düşünmüyorum. Cumhurbaşkanımıza götürmeyi düşündüm, ama bir benzeri olsaydı onu da götürürdüm. O günü unutmamak adına bu bende kalacak.” şeklinde konuştu.

“KANIMIZI FEDA EDERSEK, VATANIMIZI, NAMUSUMUZU VE EZANIMIZI KORURUZ”

Gazi Enes Gün, “Benim için en güzel şey diyorum ya bu; beni o dakikaya götürüyor, vurulduğum dakikaya. O geceyi ben kendim hiç unutmam. Kimsenin de unutmasını istemem. Çünkü yani unutan gerçekten bir ihanet etmiş gibi olur. (Bayrağı göstererek) Bunu gördükçe ben o geceye gidiyorum, vurulduğum o ana, o hisse, o güzel duygulara da gidiyorum. Çünkü bu kanın dökülme amacı benim için en güzeliydi. Duygu olarak Allah o duyguyu herkese yaşatsın, ama acı olarak Allah kimseye yaşatmasın, devletimize de zeval vermesin. İnşallah her şey iyi olacak, ama biz bir oldukça, bunu feda ettikçe (bayrağın üzerindeki kanı göstererek) hem hayatta kalabiliriz, vatanımızı, ezanımızı, namazımızı, eşimizi, dostumuzu bütün namusumuzu, bize ait olan her şeyi koruyabiliriz.” ifadelerini kaydetti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com