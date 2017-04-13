TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu İrfan Başaran, Malatya’nın Süper Ligi hak eden bir şehir olduğunu ifade ederek, “Eskişehirspor karşısında 3 puanı alan taraf olacağız. İnşallah sezonu da şampiyon tamamlayacağız” dedi.

Başaran, takımdaki son durum, lige kalan haftalar ve önlerindeki Eskişehirspor maçıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ümraniyespor karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getiren Başaran, “Oyun üstünlüğünün bizde olduğu ve tek kale oynadığımız maçta bu mağlubiyet almak bizi üzdü. Haftayı mağlubiyet ile kapattık. Üzgünüz. O maçı geride bıraktık. Bitti gitti. Ümraniyespor ile 10 kez maç yapsak, ancak bir tanesinde yeniliriz. O saha şartlarında ancak bu kadar basit gol yiyebilirdik. Oda bu maça denk geldi. Futbolun bütün çirkinliklerini bu maçta gördük. Takım halinde orta sahanın gerisinde kabul ettiler oyunu. Buda bizim ne kadar kaliteli bir ekip olduğumuzu ortaya koyar. Bu maçtaki yanlışlarımızı konuştuk ve geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

“BU BİZİM FİNAL MAÇIMIZ”

Başaran, Eskişehirspor ile final niteliğinde bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Eskişehirspor ile bu sezonun en önemli maçını oynayacağız. Uzun zamandan sonra ilk kez Malatya’da oynayacağız. Buda bizim için ayrı bir motivasyon olacak. Büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. İyi bir takımız. Takımda herkes birbirine alıştı. Güzel bir uyumumuz var. Taraftarlarımızın desteği ile tüm şehirle bütünleşerek, güzel bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Maçın Salı günü olması taraftarımızı biraz sıkıntıya sokacak. Maç 18.30’da, yani taraftarımızın ne yapıp edip bu maçta yanımızda olmaları lazım. Herkes olayın ciddiyetinde olması gerekiyor. Bu maçla birlikte neler kazanacağımızın farkına varmamız gerekiyor. Gerçekten Malatyaspor camiası büyük bir camia. Süper Ligi hak eden bir şehir. Bu bizim final maçımız. Bizi mutlaka desteklemelerini istiyoruz. Taraftarımızın maçın son dakikasında kadar vereceği destekle, üç puana uzanan taraf biz olacağız. Sezon sonunda şampiyon biz olacağız.”

“HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ”

Sezon sonunda Süper Lige çıkmak istediklerini kaydeden Başaran, “Eskişehirspor’un bulunduğu konum ve ne düşündüğü bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz, kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. Avantajımız çok fazla. Taraftarımızın önünde ve kendi sahamızda oynamamız ise en büyük avantajımız olacak. Gerçekten çok iyi bir takımız. Rakiplerimizin bizden çekinmesinin tek nedeni kaliteli bir ekip olmamızdır. Buda maçlarda görülüyor. Birkaç maç dışında bütün maçlarda iyi oynayan taraf biziz. Diğer takımlarda isim olarak Süper Lig’de oynayan futbolcuların çokluğu olabilir. Ama önemli olan sahadaki futbolcuların ortaya koyduğu performanstır. Sahada isim oynamaz. Biz özgüveni yüksek bir takımız. Allah’ın izniyle hedefimize ulaşacağız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi