“Bu Çalışma Bir İlk..”

Malatya Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan Aile Danışma ve Toplum Merkezinde, ayrılmak için mahkemeye başvuran eşlerle görüşülerek, sorunlarına çözüm arayacak.



Malatya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Saim Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdullah Gül Parkı içinde yapılan binada Aile Danışma ve Toplum Merkezi açacaklarını söyledi.



Dursun, yakın bir zamanda hizmete sunmayı planladıkları merkezde psikologların, avukatların, psikolojik danışma ve rehberlik görevlilerinin hizmet vereceğini belirtti. Çalışmalar kapsamında, boşanmak için mahkemeye başvuran eşlerle ayrı ayrı görüşüleceğini ifade eden Dursun, uzmanların ailelerin boşanma nedenini oluşturan problemlere göre çözüm üreteceğini kaydetti.



-Sorun ekonomik ise iş verilecek-



Hizmetlerin ücretsiz verileceğine de işaret eden Dursun, şöyle konuştu:



”Bir aile maddi nedenlerle çökecek duruma geliyorsa o aileye maddi destek sağlanacak ya da aile bireylerinden birine iş imkanı sağlanacak. Psikolojik destekle çözülebilecek bir sorunsa, aile bireylerine psikolojik destek de verilecek. Boşanma talepleri üzerine detaylı incelemeler ve çalışmalar yapılacak.”



Saim Dursun, bu hizmetle boşanmaları azaltmayı amaçladıklarını ifade etti. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde böyle bir çalışmayı hazırladıklarını belirten Dursun, ”Bu çalışma Türkiye için de bir ilk olacak. Bu yıl sonunda Malatya’nın bu çalışmayla ödül alacağına inanıyoruz” dedi.



-”Anne baba okulu da olacak”-



Dursun, merkez içerisinde bireysel ve grup danışma odaları, ebeveyn danışma birimleri ile seminer odalarının da bulunacağını bildirdi. Merkezde anne baba odalarının da açılacağını vurgulayan Dursun, çocuklarıyla sorun yaşayan ebeveynlerin de buradan ücretsiz danışmanlık hizmeti alabileceğini kaydetti.

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