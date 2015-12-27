Bu da Malatyaspor’un Fikstürü

2010-2011 Sezonu TFF 3.lig fikstür çekimi Maslak Sheraton Oteli’nde gerçekleşti. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Güvener, Profesyonel Maçlar Planlama Organizasyon Müdürü Ufuk Şepik ile TFF 3.Lig’de mücadele edecek kulüplerin temsilcileri yer aldı.

3 ayrı gruptan oluşan TFF 3. Lig’de yeni sezon 5 Eylül 2010 tarihinde başlayacak. Ligin ilk devresi 26 Aralık 2010’de oynanacak 17. hafta karşılaşmaları ile bitecek. 2. devresi 23 Ocak’ta başlayacak TFF 3. Lig’de normal sezon 15 Mayıs 2011’de oynanacak maçlarla sona erecek.

3. Lig’de her grubun birincisi olan 3 takım doğrudan TFF 2. Ligi’ne yükselecek. Her grubu 2., 3.,4. ve 5. sırada bitiren takımlar play-off oynama hakkını kazanacak. Play-Off’larda, grubunu ikinci sırada bitiren takımlar ile aynı grubu beşinci sırada bitiren takımlar; üçüncü sırada bitiren takımlar ile aynı grubu dördüncü sırada bitiren takımlarla eşleşecek ve tek maç eleme usulüne göre müsabaka yapacak. Bu müsabakalarda kazanan takımlar final oynayacak ve finalde kazanan takımlar ise TFF 2. Ligi’ne yükselecek. Toplam 6 takım TFF 2. Lig’e yükselmiş olacak.

MALATYASPOR’UN İLK YARI FİKSTÜRÜ..

-5 Eylül 2010 13:30 DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR – MALATYASPOR

-12 Eylül 2010 13:30 MALATYASPOR – İNEGÖLSPOR

-19 Eylül 2010 13:30 MALATYASPOR – BAYRAMPAŞA

-26 Eylül 2010 13:30 ARSİNSPOR – MALATYASPOR

-3 Ekim 2010 13:30 MALATYASPOR – HATAYSPOR

-10 Ekim 2010 13:30 ANKARA DEMİRSPOR – MALATYASPOR

-17 Ekim 2010 13:30 MALATYASPOR – ÜNYESPOR

-24 Ekim 2010 13:30 BELEDİYE BİNGÖLSPOR – MALATYASPOR

-31 Ekim 2010 13:30 MALATYASPOR – MENEMEN BELEDİYE SPOR

-7 Kasım 2010 13:30 TEKİROVA BELEDİYESPOR – MALATYASPOR

-14 Kasım 2010 13:30 MALATYASPOR – KIRŞEHİRSPOR

-21 Kasım 2010 13:30 İSTANBULSPOR A.Ş. – MALATYASPOR

-28 Kasım 2010 13:30 MALATYASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR

-5 Aralık 2010 13:30 TEPECİKSPOR A.Ş. – MALATYASPOR

-12 Aralık 2010 13:30 MALATYASPOR – 72BATMAN SPOR

-19 Aralık 2010 13:30 LÜLEBURGAZSPOR – MALATYASPOR

-26 Aralık 2010 13:30 MALATYASPOR – BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş.