Bu da Sağlık Evi!

Malatya merkeze bağlı Uluköy’de ulaşım sorununun çözülmesinin ardından köy sakinleri, bu kez de iletişim ve sağlık sorunlarının çözülmesini istiyor. Uluköy ve çevre köylerde iletişim sıkıntısı yaşanırken uydu sistemi ile hizmet veren telefonların yağmurlu ve fırtınalı havada arızalandığı belirtiliyor. Yıllar önce ebe ve hemşirenin görev yaptığı Sağlık Evi ise şu anda kapalı.

Uluköy Muhtarı Abdulvahap Güngör, ulaşım sıkıntılarının giderildiğine dikkat çekerek, “Yol ile ilgili çalışmalar şu anda devam ediyor. İl Özel İdare Genel sekreteri Sami Er beye teşekkür ederiz. Yollarımız çok güzel oldu. Çalışmalar devam ediyor. Şu anda telefon sıkıntımız ve sağlık evi sıkıntımız var. Ev telefonlarımız uydu sistemi ile Kubbe Dağı’ndan alınıyor. Bu sistem yağışlı ve fırtınalı havada arıza veriyor. 10 gün, 20 gün telefonlarımız arızalı oluyor. Cep telefonlarımızda çekmiyor. Yüksek tepelerde çekiyor, evlerin bulunduğu yerlerde çekmiyor. Biz sadece Uluköy ve Gülümuşağı köyü faydalansın diye değil, çevre köylerin de faydalanacağı şekilde bir baz istasyonunun kurulmasını istiyoruz.

Köyümüzde Sağlık Evi yapıldı. Bir dönem ebe, hemşireler görev yapıyordu. Onlarda alındı. Acil hastalar için buraya bir doktor verilirse çevre köylerin yararlanması açısında iyi olur. Bölgede acil hastalar olduğu için kış şartlarında zor oluyor. Bunun için bu Sağlık Evi bölge köyler için büyük önem taşıyor” dedi.