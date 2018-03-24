Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin yatırımcıları uyardı, “Yatırımcılarımızın sakin olmaları gerekir. Bu gerçekten geçici bir takım zorlamalarla oluşturulmaya çalışılan fiyatlar. Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz, bu dalgalanma geçici” dedi.

Bakan Tüfenkci, İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu’na katıldı, “Siyaset ve Ekonomi” dersi verdi.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada “siyaset ve ekonomiyi” istikrar ve ülke güvenliği ile ele aldı, siyasetin insan odaklı olması gerektiğine vurgu yaptı ve şöyle konuştu:

“Bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızı her yeni güne daha mutlu başlayabilsin, bu cennet vatan daha gelişsin, daha çok üretsin, dünyada daha çok söz sahibi olsun, dünyada Türk girişimcisi, Türk insanı daha fazla rekabet edebilsin, arkasında Türk milletinin ve Türk devletinin gücünü hissetsin diye siyaset yapılıyor. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bizler 15 yıldır bu heyecanla ve bu amaç doğrultusunda siyaset yapmaya çalışıyoruz. Milletle beraber yürümek, halktan başka irade tanımamak ve bu amaç doğrultusunda çalışmak önemli. Bu noktada baktığımız zaman, milletle siyaset yaparken milletle bütünleşebilmek, siyasetin istikametini milletin çizebilmesi ve milletin çizdiği rota üzerine yürüyebilmek siyasette başarıyı getiriyor. Eğer siz siyasette milletten koparsanız temsil ettiğiniz kitleden, daha doğrusu Türk milletinin ana omurgasından koparsanız, çok uzun soluklu siyaset yapmanız da geçmişteki siyaset tecrübelerinden edindiğimize göre çok mümkün değil.”

Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz’daki darbe girişimini örnek verdi, hain girişimin; güçlü liderlik, güçlü siyaset, milletle bütünleşme ve milletin demokrasiye, hukuka ve vatanına sahip çıkması sayesinde önlendiğini ifade etti.

Toplumun ülke politikalarını askerlerin değil, milletin çizmesini istediğini vurgulayan Tüfenkci, yabancı sermayeden istikrarlı ülkelere yatırım geldiğini bu doğrultuda da milletle bütünleşmenin ülkeye yatırım gelmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

“KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI YARIŞ İÇERİSİNDE”

Bakan Tüfenkci, özellikle 15 Temmuz sonrasında Türkiye ekonomisini hedef alan kredi derecelendirme kuruluşlarını da eleştirdi, “Dördüncü çeyrek ve yıl sonu büyüme rakamlarımız da yüzde 7.5’in üzerinde olacak” dedi.

Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Baktığımız zaman Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşlarındaki not ortalamasıyla, ülke gerçekleri arasında çok farklı pozisyonlar, uçurumlar olduğunu görüyoruz. Son yıllarda özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde sonra Türkiye’nin notunu düşürme açısından birçok kredi derecelendirme kuruluşu adeta yarış içerisine girdi. 2017’de büyüme tahminleri yaptılar. Bu kredi derecelendirme kuruluşları, hatta Dünya Bankası, IMF; hiçbirisinin 2017 öngörülerinin büyüme rakamları noktasında tutmadığını gördük. 2017 yılı içeresinde büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kaldılar. Niye? Çünkü onlar bizim almış olduğumuz tedbir ve teşvikleri fark edemediler, önemsemediler. Ama devreye soktuğumuz Kredi Garanti Fonu (KGF) da dahil olmak üzere ihracata verdiğimiz destekler dahil olmak üzere, özellikle üretime, yatırımcıya verdiğimiz desteklerle beraber gerçekten Türkiye’ye 2017’de yüzde 5’in üzerinde büyüdü, üçüncü çeyrekte 11.1. inşallah dördüncü çeyrek ve yıl sonu büyüme rakamları da yüzde 7.5’in üzerinde olacak.”

DÖVİZDEKİ DALGALANMA

İhracat ve üretim kapasitesindeki büyümeyi hatırlatan Bakan Tüfenkci, “Ekonomide 2018 için olumlu sinyaller alıyoruz. Yine dünyayı şaşırtacak şekilde Türkiye büyümeye devam edecek.” dedi.

Bakan Tüfenkci, dövizdeki dalgalanmaya ilişkin ise yatırımcıları şu sözlerle uyardı:

“Son günler de göreceli olarak özellikle döviz piyasasında bir takım hareketlenmeler var. Ama ben buradan bir kez daha uyarmak istiyorum yatırımcıları. Sakin olmaları gerekir. Bu gerçekten geçici bir takım zorlamalarla oluşturulmaya çalışılan fiyatlar. Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz. Sakin sakin gitmek lazım, temkinli gitmek lazım.”

BAKAN TÜFENKCİ’NİN 3D VÜCUT TARAMASI YAPILDI

Bakan Tüfenkci, konuşmasının ardından üniversite öğrencilerinin siyaset ve ekonomiye ilişkin sorularını cevapladı.

Program kapsamında Türkiye’de teknoloji girişimciliği konusunda isimlerini duyuran Ali Can Erk ve Aydın Yaşar tarafından Bakan Tüfenkci’nin 3D tarama sistemiyle vücut taraması yapılarak üç boyutlu figürü yapıldı.

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