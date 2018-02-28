Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile AKP Malatya İl Başkanı, Malatya’daki Kalkışma Davası’nı takip etti.

Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonu’nda görülen duruşmayı takip eden Çakır ve Kahtalı, dava çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Vatana ihanet girişimi içerisinde bulunanların davasının sürdüğü salondayız. 15 Temmuz’da ibret alınması gereken birçok olay var. Bu ülke darbelerde çok şey kaybetti. Ekonomik gücünü kaybetti, siyasi bağımsızlığını kaybettiği dönemler oldu. Ama 15 Temmuz bunlardan birçok farklılık gösteriyor. Birincisi, bu sadece bir darbe girişimi de değildi. Ülkemizi belki bir iç savaşa sürükleyecek büyük bir işbirliği, perde arkasında derin ilişkilerin olduğu bir süreçti. Bu sürecin bir diğer farklılığı da halkın darbelere karşı ilk defa dur demeseydi. İlk defa bir Cumhurbaşkanının, hükümetin darbelerin karşısında göğüs germesiydi. 15 Temmuz’dan sonrada da ne kadar bağlantıların olduğu anlaşıldı ama biz bu 15 Temmuz’u yapanlardan hesap soramazsak, hak ettikleri cezaları alamazlar ise biz bu tür darbelere her zaman maruz kalacağız. Dolayısıyla bizim temel arzumuz halkın beklediği bu. Darbenin içerisinde yer almış herkesin yargılanması ve gereken cezaya çarptırılmasıdır” dedi.

Çakır, davaların her zaman takipçisi olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Yargılama sürecinde herkesin cezasını bulabilmesi için halk iradesi gerekli. 15 Temmuz’da olay bitmiş değil, biz bunun takipçisi olmak zorundayız. Afrin’ne büyük bir mücadele içerisindeyiz. Orada da şehitlerimiz var, Oradaki şehirlerimiz de bu vatan için millet için bayrak için şehit oldu. 15 Temmuz‘da 250 kardeşimiz kendini tankın topun silahların önünde göğsünü ülke için siper etti. Bu yargılama neticesinde şehitlerimizin kanının yerde kalmaması adına bu hainlerin gereken cezalara çarptırılmaları gerekiyor, bu davaların takipçileri olacağız.”

AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise “28 Şubat 1997 yılında yapılan darbenin yıldönümü. Bütün darbeler bir insanlık suçudur. Darbeleri yapanların bugün milletimizin gözü önündeki yeri bellidir. 28 Şubat döneminde ülkemizde başta ilim sahibi olan insanları, öğretim görenleri, dini inançlarından ve tüm özgürlüklerinden kısıtlayarak mahkum edenlerin daha sonra ne hale geldikleri hep birlikte gördük. Şuan da 15 Temmuz olaylarında hain kalkışmaya sebebiyet veren kişilerin yargılandığı bu mahkemede dava sürecini takip ediyoruz. Bundan sonra bir daha bu ülkede bir darbe olmaması için bütün milletimizin, ülkemize, memleketimize sahip çıkmaya ve bununla beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlam duruşu ile bu tür darbecilere fırsat vermeyeceğimiz burada durarak göstermiş oluyoruz. Allah bu ülke üzerine hesabı olanların hesabını boşa çıkarsın. Darbelerin takipçisi olacağız, bu hainlerin yaptıklarının yanlarına kalmayacak şekilde şehitlerimizin bir damla kanının dahi bunlara bırakmadan 15 Temmuz ve bütün şehitler için bu tür davaları takip edeceğiz. Şuanda güvenlik güçlerimiz Afrin’de büyük bir operasyon içerisinde. Ülkemiz yeni bir milli mücadele içerisinde. İnşallah Cenabı Allah güvenlik güçlerimize yardım etsin” diye konuştu.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com