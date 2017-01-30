“Bu Destekler Çiftçiye Büyük Katkı Sağlayacak”

Yeşilyurt İlçe Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, “Bu destekler çiftçilere büyük katkı sağlayacak, biz bu desteklerle üretime katkı sağlayacağız.” dedi.

Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım’ın geçen günlerde Cazibe Merkezleri Projesinde verilecek destek ve hibeleri açıkladığını hatırlatarak, bunun bölge ekonomisini büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Devletin ekonomiye taze kan vermek için elini taşın altına koyduğunu kaydeden Solmaz, “Üretici, sanayici ve esnaf olarak, üzerimize düşeni yapmalıyız. Destekleri alarak yatırım yaparken devletimize yapacağımız katkıları da düşünmemiz lazım. Çünkü ekonomik olarak ülkemizi baskı altına almaya çalışanlar var.” diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin vatanı korumak için canlarını ortaya koyduğunu belirten Solmaz, sivil toplum kuruluşu olarak her zaman devletin yanında olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Milli Tarım Stratejisi’nin açıklandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üreticilere, çiftçilere verilen desteği anlatığını anımsatan Solmaz, “Bu destekler çiftçilere büyük katkı sağlayacak. Bu desteklerle üretime katkı sağlayacağız. Cumhurbaşkanımıza çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin destekleriyle kooperatif kurma çalışmalarının başladığını aktaran Solmaz, bunun amacının gıdadaki fiyat farkını ortadan kaldırmak olduğuna işaret ederek, “Bu hayata geçirilirse örneğin burada bir liraya ürününü satan üretici, bir lira 50 kuruşa ürününü satacak. Tüketici ise yaklaşık 2 liraya ürünü alacak. Şu an üreticiden bir liraya alınan ürün, tüketiciye 5 liraya satılıyor. Bu fark bizleri üzmektedir, tüketici 2 kilo tüketeceğine 500 gramla yetiniyor.” diye konuştu.

AA