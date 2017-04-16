“Bu Diğerlerinden Çok Farklı”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Bizden sonraki nesillerimiz içinde nitelikli bir demokrasinin bu ülkede hükümran olması için, milli iradeye müdahalelerin olmaması için yapmış olduğumuz düzenleme vatanımıza, milletimize, özellikle mazlum coğrafyada bugüne kadar yaşayan mağdurlarında duasıyla bu ülkede istikrarı daha da nitelikli bir hale getireceğiz” dedi.

Milletvekili Şahin, oyunu Sadiye Ünsalan Ortaokulu’nda ‘2207’ nolu sandıkta kullandı.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, “15 yıllık süre içerisinde 12’nci seçimimiz. Bunlardan 5’i genel, 3’ü genel seçimler, 2’si referandum, 1’i de cumhurbaşkanlığı seçimi. Ama bu seçim diğerlerinden çok daha farklı. Özellikle ülkemiz insanlarının demokrasinin daha da nitelikli bir hale gelmesi, özgürlüklerin sınırlanan kısımlarının bir daha ihlal edilmemesi, ülkemizin makus talihini yenmek için; darbe dönemlerinin, müdahalelerin, vesayetlerin kesinlikle artık vuku bulmayacağı bir düzenleme yapıyoruz. Buradaki amacımız tamamen yerli ve milli olan bir anayasayı milletimizin takdirlerine sunmaktı. Biz mecliste hem komisyon hem de genel kurulda günlerce, aylarca süren bir çalışma neticesinde hamdolsun ürün haline dönüştürdük. Bu ürünü de milletimizin takdirine sunduk bugün de o gündür. Bugün inşallah 1960’tan beri hep darbe ve müdahalelerle demokrasinin kesintiye uğramış olduğu dönemlerden hemen sonra özellikle yapılan darbe anayasalarının bir aha bu ülkede insanlarımıza karşı uygulanmaması için tamamen yerli ve milli bir anayasanın hayata geçirilmesi için bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Milletvekili Şahin, istikrarın devam etmesi adına halk oylamasının önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bizden sonraki nesillerimiz içinde nitelikli bir demokrasinin bu ülkede hükümran olması için, milli iradeye müdahalelerin olmaması için yapmış olduğumuz düzenleme vatanımıza, milletimize, özellikle mazlum coğrafyada bugüne kadar yaşayan mağdurlarında duasıyla bu ülkede istikrarı daha da nitelikli bir hale getireceğiz. Normalde hemen yanı başımızdaki ülkelerde kan gövdeyi götürüyor. Değişik dönemlerde maalesef bu ülkede de aynı şeyi yapmaya çalıştılar ama hamdolsun başaramadılar. Milletimizin birlik ve beraberliği bunun üstesinden geldi. Cenabı Allah inşallah hayırlı neticeler almamızı ülkemiz için ve bu ülkeden umut bekleyen insanlarımızın inşallah dualarının kabul olması ve istikrarın sağlanması için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com