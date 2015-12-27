Bu Direk Öldürdü

Malatya’da toprak sahada futbol oynarken üzerine kale direği devrilmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybeden lise öğrencisi gencin cenazesi gözyaşları ile toprağa verildi.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi bahçelievler sokkata bulunan toprak sahada meydana geldi. Arkadaşları ile futbol oynayan Ömer Polat (18), oyun esnasında kaleci olarak görev aldı. Oyun esnasında bilinmeyen bir nedenle demir kale direği, gencin üzerin edüştü. Kale direğinin düşerken, gencin boyun kısmını darbe vurduğu belirtildi. Demir direğin boyun kısmına düşmesi ile boynunda kırık oluşan ve kırılan boyun kemiklerinin damarları zedelemesi sonucu beyin kanaması geçiren genç olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine 112 acil servis ekiplerini geldiği ancak gencin olay esnasında öldüğü tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ileri müdahale için genci Akçadağ Devlet hastanesi’ne götürdüğü ve buradada yapılan tüm müdahalelere rağmen gencin yaşama geri döndürülemediği kaydedildi.

Halen Akçadağ Şehit Alper Güde Teknik ve Çok Programlı Lisesi’nde Metal Bölümü son sınıf öğrencisi olan Ömer Polat’ın ölüm olayı ile ilgili olarak Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bu arada Ömer Polat, gözyaşları arasında İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Namazı ilçe müftüsü Mehmet Fatih Karataş’ın kıldırdığı cenaze törenine Polat’ın akrabaları, ilçe kaymakamı Erhan Güney, Belediye Başkanı İbrahim Koşar, İlçe Emniyet Amiri Cem Bozdağ, MHP İl Başkanı Arif Yıldız, MHP Milletvekili adayı Saime Palancıoğlu katıldılar. AKP adayı Mücahit Fındıklı da taziye ziyaretinde bulundu.