”Bu Durumdan Malatya Zarar Görüyor..”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şube Başkanı Ali Ekber Tunçdemir, üniversite ve TÖTM’ye kadro verilmemesinden Malatya’nın zarar gördüğünü, bundan kaygı duyduklarını söyledi.

Konunun kamuoyu oluşturma adına Malatya dışına da taşınması için imza kampanyası dahil bazı etkinlikler düşündüklerini belirten Tunçdemir, şöyle dedi:

“Adını değerli hemşerimiz İsmet İNÖNÜ den alan üniversitemizin daha iyi hizmet vermesi amacıyla hazırlanan ve meclise sunulan kadro kanun teklifinin, bu yasma döneminde de meclisin görüşme gündemine getirilmesi engellenmiştir. Eşine ender rastlanır bu tartışmadan ve ilgili gelişmelerden kaygı duymaktayız.

Aşağıda genel gerekçesinin de anlatılan teklifte belirtildiği üzere;

Üniversitelerin toplumların ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel açılardan rehberi ve öncüsü olma işlevleri, günümüzde daha da önemli bir yer tutmaktır. Bu nedenle bugün üniversitelerin eğitime ve bilimsel araştırmalara ağırlık verme yanında, uyguladıkları öğretim programlarıyla yaptıkları araştırmaların konularının da bulundukları çevrenin ihtiyaçlarına ve sorunlarının çözümüne dönük olması gerekmektedir.

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki Tıp Fakültesi ve bu fakülteye bağlı araştırma ve uygulama hastanesine gerekli kadro verilmediğinden sağlık hizmetleri geçici kadrolarla yapılmaya çalışılmakta, ilave yapılan yeni 200 yataklı bölüm, ve 2 yoğun bakım ünitesi hizmete açılamamaktadır.Bir bölge hastanesi olarak planlanan Turgut Özal Tıp Merkezi kadrosuzluk nedeniyle yeterli kapasitede hizmet verememektedir.Bu teklif İnönü Üniversitesi ve fakültelerinin öğretim üyesi ve diğer kadro ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Teklifte görüldüğü üzere bunda hiçbir kimsenin çıkarı söz konusu olmamakla birlikte Malatyaya büyük bir yararının olacağı da açık ve nettir.

Temel felsefesi ulusal ve yerel sorunlara çözüm üretip bireyler için sağlıklı ve mutlu bir yaşam üretmek olan bir siyaset kurumu Malatya halkını derin endişelere ve çözümsüzlüğe sevk etmiştir.

Üniversitemizin ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nin varlığı Malatyamız için önemli bir şanstır. Çünkü kenttaşlarımızın çoğu ya doğrudan ya da dolaylı olarak sunulan hizmetlerden yararlanmaktadır. Çoğu aile çocuğunu uzak illerdeki okullarda okutma olanağından yoksun olduğu için hemen yanı başındaki üniversiteye göndermektedir. Kimi hemşerimiz bu kurumda doğrudan çalışarak evine ekmek götürürken, binlerce esnaf da bu ekonomik potansiyelden yararlanarak geçimini sağlamaktadır. Ayrıca yılda 250 bin hastanın tedavi edildiği, 20 bin hastanın ameliyat edildiği tıp fakültesinin varlığının önemini Malatya için anlatmaya gerek yok sanırım.1000 civarında eğitimli sağlık personeli kadrosuzluk yüzünden temizlik şirketlerinde görev yapmakta ve bundan dolayı büyük ekonomik kayıplara uğramaktadırlar.Kadro kanunu çıkmayan birimler görev yapamamakta veya görevini aksatmakta, bundan da zarar gören hastalar, hasta yakınları ve yeterli eğitimi alamayan gençlerimiz olmaktadır..

Buradan politikacılara ve yöneticilerimize sesleniyoruz: İnönü Üniversitemizin yıpratılmasının kimseye yararı olmayacaktır. Bilimi besleyen damarları kesmekten çıkar umanlara karşı; bilimin, aklın ve aydınlığın temsilcisi olan üniversitemizin yanında olmak hepimizin görevidir. Toplumun aydınlanmasına taraf olan kesimler üniversitemizi yalnız bırakmamalıdır. Unutmayalım ki; ortak hareket başarıya ulaşmadaki tek davranış biçimidir. Bunun karşıtı olan kendi kendine yakınmalar, boş vermişlikler, adamsendecilikler, engizisyon karanlığına yolculuğun başlangıcı olacaktır.

İnönü Üniversitemize ve Turgut Özal Tıp Merkezine sahip çıkarsak, arkamızdan gelecekler de sahip çıkacaktır. Bu nedenle; tüm Malatyalıları, Malatyanın geleceği ve aydınlığı için ilgili kadro kanun teklifinin kanunlaşmasına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Kanun teklifi yaslaşana kadar mücadele edeceğimizi ve bu uğurda mücadele edenlerin yanında olacağımızı ,bu amaçla kadro teklifinin yasalaşması için imza kampanyası dahil konunun Malatya ve Malatya dışına da taşınarak ulusal anlamda kamuoyu oluşturulmaya çalışılacağımızı ilan ediyoruz..”