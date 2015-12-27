‘Bu Faili Meçhul Şifreleme..’

YGS’de şifreleme olduğu iddiasıyla tepkilerini dile getiren bir grup öğrenci, sınavın iptal edilmesini talep etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfedarasyonu (KESK) yöneticileri, bazı parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra, CHP Malatya milletvekili adayları Ali Dağdelen ve Güzide Gök Yıldırım’ın da destek verdiği protestoda basın açıklamasını öğrenciler adına okuyan Seyhan Yıldırım, sınav mağduru olduklarını ileri sürdü. ÖSYM yönetiminin istifa edip, YGS’nin iptal edilmesini istediklerini söyleyen Yıldırım, YGS’de faili meçhul şifreleme olduğunu iddia etti.

ÖSYM’nin açıklamasını tatmin edici bulmadıklarını dile getiren Yıldırım, bu durumların öğrencilerin şevkini kırdığını kaydetti.