‘Bu Fırsattan Yararlanın’

Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO)Başkanı Mustafa Bahadır Altaş, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin düzenleme konusunda ilgili mükellefleri uyardı ve bu fırsattan yararlanmalarını istedi.

Altaş, konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“İçinde bulunduğumuz bu günlerde dünyada yaşanan ekonomik krizle birlikte ülkemizde de yaşanan Ekonomik sıkıntılar nedeni ile Maliye Bakanlığı Ödeme güçlüğü içinde bulunan vergi mükellefleri için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48.inci maddesinde (tecil ve taksitlendirme müessesesi) kanunun kendisine verdiği yetki ile zor durumda olan borçluların borçlarını ödemelerine imkan tanımak ve amme alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini sağlamak amacıyla mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairelerince takip ve tahsil edilen amme alacaklarının talep edilmesi halinde aşağıdaki şartlarla tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin bir düzenleme yapmış bulunmaktadır. 30 Ekim 2008 Tarih ve 27039 Resmi Gazete yayınlanan 4 sıra nolu tahsilât genel tebliğine göre;

1 Eylül 2008 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30.10.2008 tarihine kadar ödenmemiş olan ve Devlete ait olup Bakanlığa bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç, tüm amme alacakları için;

 ilk taksit Aralık/2008 ayından başlamak ve eşit taksitler halinde olmak üzere 18 aylık ödeme süresi imkanı sağlanmıştır.

 Tecil edilen bu borçlara yıllık % 3 tecil faizi uygulanacaktır.

Bu işlemler için mükelleflerin;

 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekmekte olup,

 Bu kapsamda tecil ve taksitlendirmelerden yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine olan tüm borçları için yazılı talepte bulunmaları şarttır.

Bu durumda bulunan Mükellefler konu hakkında Odamıza bağlı üyelerimizden bilgi alacakları gibi Malatya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde kendilerine gerekli olan bilgiye ulaşabilirler.”