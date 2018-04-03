Bu Gece ‘Orta Şiddette’ Don Bekleniyor
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın kuzey ilçeleri ve yüksek kesimlerde Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece don olayı beklendiği uyarısında bulundu.
Elazığ Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün konuya ilişkin duyurusu şöyle:
“Hadisenin Şiddeti: Hafif ve Orta Kuvvette Don
Geçerlilik Periyodu: 04.04.2018 00.00 – 04.04.2018 09.00 TSİ
Oluşması Muhtemel Riskler
Yaptığımız son meteorolojik değerlendirmelere göre; 04.04.2018 Çarşamba günü Malatya’nın kuzey ilçeleri ile yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Zirai Don Sınıflandırması
2 m siper içi sıcaklığına göre bitkiler için don sınıflandırması;
Hafif don: 0 °C ila -2.2 °C,
Orta kuvvette don: -2.2 °C ila -4.4 °C
Kuvvetli don: -4.4 °C’den daha düşük.”
Bülten- malatyahaber.com