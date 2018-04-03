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Malatya Haber -

Bu Gece ‘Orta Şiddette’ Don Bekleniyor

Bu Gece ‘Orta Şiddette’ Don Bekleniyor
  • 03.04.2018
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın kuzey ilçeleri ve yüksek kesimlerde Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece don olayı beklendiği uyarısında bulundu.

Elazığ Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün konuya ilişkin duyurusu şöyle:

Hadisenin Şiddeti: Hafif ve Orta Kuvvette Don

Geçerlilik Periyodu: 04.04.2018 00.00 – 04.04.2018 09.00 TSİ

Oluşması Muhtemel Riskler

Yaptığımız son meteorolojik değerlendirmelere göre; 04.04.2018 Çarşamba günü Malatya’nın kuzey ilçeleri ile yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Zirai Don Sınıflandırması
2 m siper içi sıcaklığına göre bitkiler için don sınıflandırması;
 Hafif don: 0 °C ila -2.2 °C,
 Orta kuvvette don: -2.2 °C ila -4.4 °C
 Kuvvetli don: -4.4 °C’den daha düşük.”

Bülten- malatyahaber.com

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