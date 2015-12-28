Bu Gece Regaib Kandili

Regaib Kandili bu gece kutlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Regaib Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Sevgili Peygamberimizin (SAS) kutlu doğumunu idrak ettiğimiz şu günlerde her yıl manevi bir yenilenme mevsimi olarak bizlere gelen mübarek üç aylara bir kez daha kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşayacağız. 23 Nisan 2015 Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi Regaib gecesidir. Müminler için bütün günler ve aylar, Allah’ı hoşnut etmek ve rızasını kazanmak amacıyla ve ubudiyet bilinciyle geçirilir. Bununla birlikte üç aylar olarak bilinen kutlu zaman dilimi, manevi coşkuyu daha yoğun yaşayacağımız, günahlarla sarsılan ruh dünyamızı ve kalbimizi yeniden imar edeceğimiz, nefis muhasebesi yapacağımız, ibadet ve taate, tövbe ve istiğfara, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere daha fazla yöneleceğimiz rahmet, mağfiret ve arınma mevsimidir. Ramazan ile taçlanan bu manevi mevsim, ‘Allah’ın emrine saygı ve Allah’ın yarattıklarına şefkat göstermek’ şeklinde formüle edilebilecek olan İslâm’ın rahmet mesajlarının mümin dimağlarda ve gönüllerde diri tutulmasına, toplumsal hayatta da daha fazla hissedilmesine vesile olmaktadır” ifadelerini kullandı.

MESAJLAR..

Çalık’ın Mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta yayınladığı mesajda şunları belirtti:

“Bu hafta itibari ile rahmet iklimi olan ve İslam dünyasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarının manevi atmosferine girmiş bulunmaktayız. Recep ayının Perşembeyi Cumaya bağlayan ilk gecesi ise feyiz ve bereket dolu Regaib Kandili’ne erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşayacağız.

Regaib kelimesi, ‘‘Rağbet edilen, çok değer verilen’’ anlamına gelirken aynı zamanda Yüce Mevla’mızın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bir gecenin de adıdır.

Manevi iklimiyle bereketlendiğimiz Regaib Kandili, geleceğe yönelik beklentilerimizi gözden geçirme imkânı sunarken, kalplerin arınmasını sağlar. İnsanları birbirine yaklaştırırken, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olur.

Bu anlamda aynı duygu,düşünce ve inançları paylaşan aziz hemşerilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Regaib Kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim”

Çakır’ın Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da yayınladığı mesajda şunları belirtti:

“Kandiller insanlarımızın kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir. Bu hayırlı gecenin; hepimizin günahları için bir bağışlanma, gönüllerimiz için huzur, hastalarımız için şifa, dertlilerimiz için deva, borçlularımız için eda vesilesi olmasını temenni ederim.

Bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, Dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insanî ve ahlâkî meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Regaib kandilini tebrik ediyor, bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Gürkan’ın Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, üç ayların müjdecisi Regaib Kandili’nin tüm insanlığa sevgi, huzur, kardeşlik ve berekete vesile olması temennisinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Regaib Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Üç ayların müjdecisi Regaib Kandili’ne kavuşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Kandiller, sevgi bağlarının güçlendiği, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin pekiştiği, manevi dünyamızın aydınlandığı özel günlerdir. Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’nin inanç ve toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve yeri vardır. Bu özel günleri toplum olarak en iyi şekilde değerlendirmek, bu günlerin anlamını iyi kavramak gerekmektedir. Birey olarak kendi muhasebemizi yapmamız açısında kandiller, fırsat günleridir. bu günleri iyi değerlendirmeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın mübarek ‘Regaip Kandilini’ en içten dileklerimle kutluyor, kandilin Türk ve İslam alemine huzur ve kardeşlik getirmesi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Polat’ın Mesajı

Üç aylar ve Regaip kandili münasebetiyle bir açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bütün günler ve aylar, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla bilinciyle geçirilmelidir. Ancak üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, manevi coşkunun daha yoğun şekilde yaşandığı aylardır. Bu ayların içinde bazı geceler ise bu coşkunun heyecana ve manevi zevke dönüştüğü müstesna zaman dilimleridir. Regaip kandili de bu önemli gecelerden birisidir. Tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Regaip Kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Allah’tan niyaz ediyorum’’ dedi.

Kahtalı’nın Mesajı

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Kahtalı, Regaib Kandili’nin İslam alemine, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Regaib Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların habercisi Regaib Kandili’ni idrak edeceğiz. Regaib Kandili, aynı zamanda manevi iklime girdiğimiz günlerin habercisidir. Allah’ın mağfiretinin ve bereketinin üzerimize sağanak sağanak yağdığı mübarek bir rağbet gecesidir. Bu geceye icabet etmek gerekir. Kandiller, manevi dünyamıza doğan güneştir. Manevi dünyamızı aydınlatmak için fırsat geceleridir. Bu gün ve geceleri, millet olarak, İslam alemi olarak layıkıyla yaşamamız gerekir. Kandiller, ümmet olma bilincini, birlikte yaşama bilincini, yardımlaşmayı, dayanışmayı, kardeşliği pekiştirme adına özel günlerdir. Bu gün İslam alemi olarak en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız. Bu özel günlerde, yeniden muhasebe, gerçeği görme, hataları sorgulama bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşünce ile Regaib Kandili’nin İslam alemine, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.