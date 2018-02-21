“Bu Gençlik Rabbimin Bize Bir Lütfu”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bugün ülkemizde vatanı, bayrağı, ezanı, devleti ve milleti için canını feda edecek bilinçli, şuurlu, ahlaklı, erdemli ve adaletli bir gençliğimiz var.” dedi.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesinde düzenlenen “Tecrübe Akademisi” programının açılışına AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık katıldı. Toplantıya AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı da katıldı.

Türkiye’de bilinçli ve şuuru bir gençliğin olduğunu belirten Çalık buradaki konuşmasında; “Ülkemizde çok bilinçli bir gençlik var. Bugün ülkemizde vatanı, bayrağı, ezanı, devleti ve milleti için canını feda edecek bilinçli, şuurlu, ahlaklı, erdemli ve adaletli bir gençliğimiz var. ‘Gençlik yok’ diyenlere bütün milletimizin bu kahraman evlatları örnektir. Gittiğimiz bütün illerde vatan savunmasında olan askerlerimize dua eden askerlerimiz olduğu gibi hepsi Afrin’e gitmek için, vatan savunmasında olmak için ‘biz varız diyorlar.’ Bu şuurlu bir gençliğin en önemli göstergesi ve örneğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin beka mücadelesi verdiği bir dönemle bu bilinçli gençliğe sahip olmak yüce Rabbimin bize bir lütfu. Bilinçli bir gençliğimiz var, binlerce kez şükürler olsun. Bunun en önemli göstergesini biz 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. 15 Temmuz’da Türkiye’yi dimdik ayakta tutan gençliğimiz vardı, 15 yaşında şehitlerimiz vardı.” İfadelerini kaydetti.

-“Bu gençlikten korkun, ürkün.”

Çalık, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına saldırıda bulunan terör örgütlerine ve uluslararası güçlere de seslenerek şöyle konuştu:

“Bu gençlikten korkun, ürkün. Bu gençlik vatan için gözünü kırpmadan canını vermeye hazır. Bugün Afrin’de sınır ötesinde savaşan askerlerimiz, terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz, sınırlarımız içinde terör örgütleriyle mücadele eden yiğitlerimiz var. Her biri birer Türk askeri olan bu gençlerimiz, bilsinler ki sınırlarımıza dokunduklarında sinirlerimizi oynatırlar.”

Bülten- malatyahaber.com