“Bu Gençlik Rabbimin Bize Bir Lütfu”
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bugün ülkemizde vatanı, bayrağı, ezanı, devleti ve milleti için canını feda edecek bilinçli, şuurlu, ahlaklı, erdemli ve adaletli bir gençliğimiz var.” dedi.
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesinde düzenlenen “Tecrübe Akademisi” programının açılışına AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık katıldı. Toplantıya AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı da katıldı.
Türkiye’de bilinçli ve şuuru bir gençliğin olduğunu belirten Çalık buradaki konuşmasında; “Ülkemizde çok bilinçli bir gençlik var. Bugün ülkemizde vatanı, bayrağı, ezanı, devleti ve milleti için canını feda edecek bilinçli, şuurlu, ahlaklı, erdemli ve adaletli bir gençliğimiz var. ‘Gençlik yok’ diyenlere bütün milletimizin bu kahraman evlatları örnektir. Gittiğimiz bütün illerde vatan savunmasında olan askerlerimize dua eden askerlerimiz olduğu gibi hepsi Afrin’e gitmek için, vatan savunmasında olmak için ‘biz varız diyorlar.’ Bu şuurlu bir gençliğin en önemli göstergesi ve örneğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin beka mücadelesi verdiği bir dönemle bu bilinçli gençliğe sahip olmak yüce Rabbimin bize bir lütfu. Bilinçli bir gençliğimiz var, binlerce kez şükürler olsun. Bunun en önemli göstergesini biz 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. 15 Temmuz’da Türkiye’yi dimdik ayakta tutan gençliğimiz vardı, 15 yaşında şehitlerimiz vardı.” İfadelerini kaydetti.
-“Bu gençlikten korkun, ürkün.”
Çalık, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına saldırıda bulunan terör örgütlerine ve uluslararası güçlere de seslenerek şöyle konuştu:
“Bu gençlikten korkun, ürkün. Bu gençlik vatan için gözünü kırpmadan canını vermeye hazır. Bugün Afrin’de sınır ötesinde savaşan askerlerimiz, terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz, sınırlarımız içinde terör örgütleriyle mücadele eden yiğitlerimiz var. Her biri birer Türk askeri olan bu gençlerimiz, bilsinler ki sınırlarımıza dokunduklarında sinirlerimizi oynatırlar.”
Bülten- malatyahaber.com
Sayın vekil sizde bizim için ALlah’ın lutfusunuz. Malatya için proje üretmeyen, yakın kişileri belediye ve diger kurumlara yerleştiren, Reisin arkasına sığınıp siyaset üretmeyip Reisin sözlerini tekrar eden vekiller olarak siz de bizim için lutfusunuz. Çünkü Malatya diğer büyükşehirlere göre çok ama çok geride. Ah Malatya ah. Başı kapananın müslüman olduğu, namaz kılınca iyi insan imajı verdiği bu zamanda bunlar normal.
Korkutarak bir yere varamayacaksınız. Korku üzerine kurulu olan şeyler insani degildir. İbrahim
Sn vekil doğru söylüyor gençlik ürkütüyor bizleri.Sanayide suriyeliler olmasa çalışacak genç bulamıyoruz.Gençlerde namaz kılma oranı İmam hatiplerde bile %14 de düşmüş.Üniversitelerin hali ortada Sigara ve uyuşturucu kullanımı 9 aşına düşmüş.Kahvahaneler stedlar iddia bayileri tıklım tıklım camiler 3-5 ihtiyara kalmış.Nasıl ürkmeyelimki gençlikten vekil haklı
il kongresi yapılmasına rağmen neden afiş reklamlarda hiç belirtilmemiş hakan kahtalıdan başkası dışarıdan adaylığını açıklamasın diyemi,yoksa malatyanın tamamı hakan kahtalının arkasındaymış süsü verilerek kalabalığı kapalı spor salonun önüne dökme çabasımı ?,sanki binali yıldırım malatya ya seslenmek için geliyormuş havası yaratılmış,bu çark ne zamana kadar devam edecek……
foto malatya da mı cekildi. amanin inanılmaz . hepsi malatyalı hemi
bu gençliği nekadar metetseniz azdır çünkü bu gençlik 15temmuz destanı kahramanlarıdır ama biz akp li Ler KARAk şu soruyu kendimize sormamız lazım 15 yıldır birinci parti olmamıza rağmen oy oranını mız gençlerde halen üçüncü sırada demek ki kendimizi gençlere ispat edemiyoruz
sayın vekil birde ahlaksız sarhoş ve hırsız nesil de var bunlar kimin eseri acaba gençliğe iman ve insan olmayı öğretsek saygılar
Siyaslerin.zenginlerin.cocuklari.varmi.askerde.