“Bu Güzellikler Daha da İleriye Gidecek”

Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nun 2017 yılı ilk toplantısı Malatya’da gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park’ta düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Toprak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer ve Prof. Dr. Mesut Parlak da katıldı.

Federasyon Başkanı Murat Alabaş, Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Gürkan ve Prof. Dr. Parlak’ın konuşmaların ardından Vali Toprak, İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Parlak’ın sık sık Malatya’ya geldiğinden, kalbinin, gönlünün Malatya ile attığından, Malatya’nın daha da gelişmesi için gerek İstanbul’da gerekse Malatya’da çaba harcadığını gördüğünden söz ederek bunun Malatya’yı Malatya yapan kadim değerlerden ileri geldiğini belirterek böylesi güzel bir ilde görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Toprak, “Bu gibi güzel yerde görev yapmak aynı zamanda omuzlarda sorumluluk ve yükümlülük de getiriyor. İnşallah bu güzellikler içerisinde hep birlikte güzel bir koordinasyon içerisinde burada yaşayan 781 000 vatandaşımızı da, Malatya dışında yaşayan vatandaşlarımızı da kalbimizin, gönlümüzün, yüreğimizin parçası olarak hissettiğimiz ve hissettirdiğimiz sürece bu güzellikler daha da ileriye gidecektir.” dedi.

Başkan Alabaş ve katılımcılara katkı, birlik ve beraberliklerinden dolayı teşekkür eden Vali Toprak, 15 Temmuz sürecinden ve yaşanan sıkıntılardan söz ederek bu sıkıntıların bitmediğini, ihanetçilerin bu emellerinden vazgeçmediğini, bu gün ayrıca Suriye’den ülkenin bekasına yönelik tehlikelerin olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de haklı olarak oraya bir müdahalede bulunduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ile ilçe belediyelerinin koordineli bir şekilde çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, ilçelerde ve mahallelerinde bu çalışmalarla çevre kirliliği konusunda önemli gelişmeler elde edildiğini, ilçe belediyelerinin asfalt tesislerine sahip olması nedeni ile tüm sokakların asfaltlanacağını, daha temiz ve güzel çevresel düzenlemelerin gerçekleştirildiğini ve gerçekleştirileceğini belirtti.

Toprak, Malatya’nın geçmişten gelen birlikteliğini ve güzelliğini, Malatyalı olma, önder olma, rehber olma, kenetlenerek gerek il içinde gerekse il dışında güçlü olma özelliğini her yerde görüldüğünü, sermaye adına, kamu adına başarılarını Ankara’da, İstanbul’da, Adana’da, İzmir’de gördüğünü katılımcılar aracılığı ile de yurt dışında da gördüğünü dile getirerek Malatya’nın 5-10 yıl içerisinde ekonomik ve sosyal, kültürel ve sanat alanındaki gelişmeleri ile birlikte hak ettiği yeri alacağını söyledi.

Toprak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin destek ve katkıları ile Malatya’nın Cazibe Merkezleri Projesi kapsamına alındığını hatırlatarak bu proje ve Bakan Tüfenkci ve Malatya Milletvekillerinin katkıları ile ilde sanayi, teknoloji, sağlık, turizm alanlarında büyük gelişmeler olduğunu ve daha da olacağını, bunların etkisi ile de istihdam artışının sağlanacağını, Malatya’nın büyük bir sıçrama gerçekleştireceğine olan inancını Malatya İnsanının özelliğinde ve güzelliğinde gördüğü söyleyerek Federasyonun çalışmalarından, Malatya’ya katkılarından dolayı başkan ve üyelerine ayrıca teşekkür etti.

Bülten- malatyahaber.com