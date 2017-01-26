Bu Haritada Malatya Yok, Çünkü..!

Tarım arazilerini koruma planı çerçevesinde Türkiye genelinde koruma altına alınan ovalara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’nin 21 Ocak 2017 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımını önlemek amacıyla hayata geçirilen Büyük Ova Projesi kapsamında alınan bu kararla 49 ildeki 141 ova, Tarımsal SİT alanı ilan edildi. Malatya Toprak Koruma Kurulu, aylardır çalışmalarını tamamlayamadığı için tarımsal ovaları koruma altına alınan iller arasında yer almadı. Bakanlığın belirlediği 141 ovada bundan böyle tarım dışı hiçbir faaliyete izin verilmeyecek.

Tarım arazilerine dokunulmazlık zırhı

Ekonomisi büyük oranda tarıma dayalı ülkemiz için hayati önem taşıyan ve tarım arazilerine dokunulmazlık zırhı kazandıracak olan Büyük Ova Projesi, geçtiğimiz yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılmıştı.

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek araziler üzerinde turizm, sanayi ve yerleşim alanları taleplerinin her geçen gün artmasının yanı sıra miras ve göç gibi nedenlerle tarım arazilerinin bölünmesi ve üretimde verimliliğin düşmesi nedeniyle başlatılan projeyle bütün bu olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kurul hâlâ çalışıyormuş, o nedenle Malatya yok!

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, söz konusu bu kararla tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovaları, ‘büyük ova’ kapsamında korumaya alırken, Malatya Toprak Koruma Kurulu’nun çalışmalarını tamamlayamadığı için listede yer almadığı öğrenildi.

Tarım arazilerinin ve yeşil alanların imara açıldığı Malatya için daha da büyük önem arzeden proje kapsamında bugüne kadar kamuoyuna bir açıklama yapılmadığı için, bu yönde yapılan çalışmaların hangi aşamada olduğu, ova sınırlarının belirlenip belirlenmediği veya çalışmaların ne zaman tamamlanacağı bilinmiyor.

Başbakan Binali Yıldırım ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik daha önce 184 ovanın SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınacağını açıklamışlardı. 141 ova için koruma kararı çıkarken, Malatya’da da çalışmaların bir an önce tamamlanıp Bakanlığa gönderilmesi bekleniyor.

Öte yandan tarımsal SİT alanı ilan edilen 141 ovanın bulunduğu 49 il ise şöyle:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kars, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat.

FOTOĞRAF: Haritadaki koyu renkli yerler, ovaları koruma altına alınan iller..

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com