‘Bu İktidar Tükendi’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin 12 Haziran’da yapılacak olan genel seçimde bir yol ayrımında olduğunu belirterek, “ Başbakan’ın çizdiği tablo ile vatandaşın hayatı örtüşmüyor” dedi.



MHP Lideri Bahçeli Malatya Yeni Belediye Binası alanında düzenlenen mitingte gündeme ilişkin konuları dile getirdi.



“12 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler ülkemizde sosyal ve ekonomik sorunların bulunduğu ve çok tehlikeli iç ve dış tehlikelerin var olduğu bir süreçte yapılmaktadır.” diyen Bahçeli şunları ifade etti:



“Bu seçimler milletimizin geleceği açısından kader anı olacak. Onun için her tarafta ifade ettiğim gibi bu düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kadar önem arz eden seçim için çok katılım gerekmektedir. Özel bir mazeretiniz yok ise mutlak sandığa gitmelisiniz ve genel tercihinizi ifade etmelisiniz. Bu seçimlerin bu seçime yüksek katılım olması yetmiyor Bu seçimlere çok dikkatli olmalıyız. Seçimi lekeleyecek davranışlardan kaçınmalıyız. Bu seçim adil olmalıdır, hilesiz olmalıdır ve lekesiz olmalıdır.”



Ülkemizin 9 yıla yaklaşan sürede AKP iktidarı ile yönetildiğini, 2 dönem iktidar olduğunu ve çok yüksek bir oy ve temsil oranı ile iktidarı olduğunu belirten Bahçeli konuşmasında daha sonra şunları ifade etti:



“AKP 330- 341 Milletvekili aralığında tek başına iktidar olma imkanını bulmuştur. Sayın Başbakanın sabahtan akşama kadar TV’de konuşmadan kaynaklanan değerlendirmeleriyle siz değerli vatandaşların yaşadığı hayat arasında çok derin farklılıklar olduğu ortadadır. Başbakanın çizdiği tablo ile vatandaşların hayatı örtüşmemektedir. AKP ile türeyen sermaye kurumları gerçekten 9 yıl içerisinde palazlanmış ve servet kazanmışlardır. AKP’ye oy vermiş vatandaşlarımız düşünün. 2002-2011 arasında başbakan ‘durmak yok yola devam’ sözünü kabullenmek için şu gerçeklerin ortaya çıkmış olması lazımdır.1. Evinizde aşınız kaynıyor mu 2. gelir seviyeniz artmış mı, 3. hayat standardı yükselmiş mi ?. Bunlar böyle değil ise sayın başbakana önümüzdeki Pazar günü bir cevap vermek lazım dır. Yola devam diyorlar, Ama ‘ Yeter artık git başından’ demek lazım Sandıkta bir ders vereceksiniz ve onu dinlenmeye alacaksınız ve 9 yılın muhasebesini yapmasını isteyeceksiniz ve yeter ardık başımızdan git diyeceksiniz. Bunu demeniz lazım sevgili vatandaşlarımız. 9 yıllık uygulamaya bakım 3. dönem iktidar verilmemelidir. Bu iktidar yorulmuştur, tükenmiştir. 9 yıldır insanlarımızın beklentilerine cevap verememiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir’e varıyor. Başbakan gibi değil belediye başkanı gibi şehir mobilyalarına talip oluyor. Yol, park, hayvanat bahçesi yapacakmış. En önemli sorun işsizliktir. 6 milyona yaklaşan vatan evladı işsizdir. Yaklaşık 2.4 milyonu genç işsizdir. Üniversite mezunudur. İşsiz vatandaşlarımız asgari ücret ile bile iş bulamamaktadır. İşlerini kaybetmiş insanlarımızda vardır. Çocukların rızkını kazanmak için koşuşturan gündelik ile çalışan insanlarımız da vardır. Türkiye’nin en önemli sorunu böylelikle işsizlik olmuştur. İşsizlik sorunu beraberinde yoksullukta getirmiştir. Bu kez de göç olayı ortaya çıkmıştır. Civar illerden Malatya’ya iş bulmak için gelenler vardır. Ve onlarda burada iş bulamadıkları için evlerini ekmek götüremeyecek durumdadır.”



Bahçeli konuşmasında daha sonra şunları söyledi:



“ 25 yıldır Vagon Onarım Fabrikası boş bekletiliyor ve kimin eline geçeceği belli olmayan hale getirilmiştir. Malatya’yı daha gelişen sosyal ihtiyaçları haline getirmek için Büyükşehir olmak için yasa tasarısı vermiştik. Ama büyükşehir olamamış. Büyükşehir vaadinde bulunup şunu şunu yapacağız diyorlar.

9 yıldır yapamadın, şimdi nasıl yapacaksın Bu oyuna düşmemek lazımdır. Köylerimizden alınan Meralar tekrar köylülerimizin kullanımı için verilecektir.



Malatya’da kayısı üretimi layıkı ile desteklenmemektedir. Tek önemli gelir kaynağından da mahrum edilmektedir.



Büyük şehirlerimizde can ve mal emniyeti kalmamıştır.



Büyük şehirlerde işsizlik ve yoksulluğunda getirdiği sorunlarla suç oranlarında artma olmaktadır.

Adi suçlar Türkiye’de artıyor. Cezaevi genç yaşta ve çocuk yaştakilerle dolup taşmaktadır.



Bütün bunların içerisinde AKP’ye 3. dönem nasıl verilir. AKP’ye iktidar yolu açan vatandaşlarımız bunu gözden geçirmeli ve AKP’yi iktidardan uzaklaştıracak oy reddini ortaya koymalı ve ülkemizi AKP’den kurtarmalıdır.



AKP’nin uygulamalarını göz önüne aldığımızda bunların 3. dönemde iyileşeceklerini düşünmek yanlış olacaktır.

Ülkemizde iktidar değişikliğinin olacağını kabullenmeliyiz. Öyleyse bu iktidar değişikliği nasıl olmalı ve kim gelmelidir cevabını bulmalıdır. Ülkemizde bütün siyasi partilerimiz. İktidar partisi değişikliği için istekte bulunup kendilerini iktidara hazırlamaktadır. Bunlardan biride MHP’dir. 9 yıllık AKP’nin tahribatını ortadan kaldırmak için onarım ve toparlanma hükümetini kurmayı düşünmektedir. Bu hükümetin birinci görevi işsizlikle olacak. İşsizlikle mücadele birinci öncelik olacaktır. Yüzde 7’lik kalkınma ile her yıl 700 bin insanımıza iş bulmayı vaat ediyoruz 2.si yoksullukla mücadele diyoruz. İşsizlik yoksulluğu da beraberinde getiriyor. Yoksullukla mücadelenin ilk adımı asgari ücreti 659 TL’den 825 TL’ye çıkartmayı düşünüyoruz.



Vatandaşlarımız hayat şartlarında önemli güçlükler yaşandığını görmektedir. Önemli bir kısım aldığı ücret ile geçinimini sağlayamıyor. MHP olarak toparlanma için milletimize sahip çıkmayı düşünüyoruz. 100 soruna 100 çözüm üreterek MHP’yi iktidara yürümenin çabası içerisindeyiz. Bunun da bir örneğini Malatya’da görüyoruz.



Yoksullukla mücadeleyi çok ciddi olarak ele almalıyız.AKP’nin iktidarı döneminde yandaşlarıyla berabere mutlu azınlığın servetlerine servet kattığını görüyoruz.Bunu en iyi bilenler yine AKP’ye oy verenlerdir.At arabası olmayanlar 4 tekerlekli cip alıyor. Yolsuzlukla beslenen mutlu bir azınlık var. Tekel gibi binaları peşkeş çekenlerde bunlar Öbür tarafından isen yoksullaşan milyonlar var. Bunu görmeliyiz. Mutlu azınlığın refah seviyesini artmasını isteyenler. Yoksul vatandaşlarımızın yoksul kalarak onu sömürmek isteyenler var. AKP milli değerleri istismar ediyor. Başörtüsünü istismar ettiği gibi.



Kendi partilisi olmayanlara paket göndermiyorlar. ‘AKP’ye bu seçimde oy verirseniz. Size de paket göndeririz’ diyorlar. 1 kilo kuru fasulye varsa. 1 tanesi bile AKP’nin zenginlerinden size verilen değildir. İşçi olarak verdiği, esnafın, çiftçilerin belli orandaki vergilerdir. Bu vergiler devlete gelir olmaktadır. Devlet bunu eğitim, sağlık, güvenlik ve alt yapıda kullanmaktadır.

Ama bir bölümü vardır ki Yoksul vatandaşlara sosyal devlet anlayışıyla verilmesi gerekir. Size gelen paketler devlet geliridir. Bunlar da Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile size ulaştırılmaktadır. Bu paketlerin milletin olduğunu bileceksiniz. Bu paket sizlerin helalinizdir. Öyleyse paketler gelecek. Paketleri alırken sağa sola bıkıp ezilmeyin, alın paketi çocuklarınızla yiyin-için afiyet olsun. Ama paket ile sizin oylarınıza gem vurmak isteyen AKP’ye karşı tavır koymalıyısınız. Alın paketi, bozuk oyunu, getirene vurun tokatı gitsin.



Yoksullukla mücadele kararlılıkla götürülmesi lazımdır.MHP olarak milletimize 100 soru , 100 çözüm üretirken işsizlikle mücadele birinci öncelikle yoksullukta önceliğimizdir.



Yoksul vatandaşlarımızın yoksulluğuna son vermek için , aziz vatandaşlarımıza ‘ Hilal Kart’ sözü veriyoruz. Bu kart bütün yoksul vatandaşlarımıza verilecektir.Hilal Kart tüketici kartı değildir. Geri ödemesi yoktur. Ödemediği taktirde icracı da kapınıza gelmeyecektir. Bu kart helal karttır.



Hilal Kart ile atık vatandaşımız esnafımızdan kendi paketini kendisi hazırlayacak. Namerde muhtaç olmadan, insana yakışır bir gelir desteğiyle alışveriş yapacaksınız. ‘ Büyük alış merkezinde değil’ artık mahalle bakkalından alış veriş yapıyorum diyeceksiniz.



Aziz Malatyalılar, gün geldi MHP’ye milletvekili verdiniz. Gün geldi MHP’ye belediye başkanı verdiniz.

Türkiye yol ayrımında, bir onarım ve toparlanma hükümetini kurmaya karar vermiş olan MHP, güzide insanlarına Ankara’ya göndermenizi istiyorum. MHP’nin yeniden Malatya’da ayağa kaldırmanızı istiyoruz.”



Bahçeli, Malatya mitinginden sonra Elazığ’a gitti.

