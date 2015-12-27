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Malatya Haber -

‘Bu İktidar Tükendi’

‘Bu İktidar Tükendi’
  • 27.12.2015
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin 12 Haziran’da yapılacak olan genel seçimde bir yol ayrımında olduğunu belirterek, “ Başbakan’ın çizdiği tablo ile vatandaşın hayatı örtüşmüyor” dedi.
 
MHP Lideri Bahçeli Malatya Yeni Belediye Binası alanında düzenlenen mitingte gündeme ilişkin konuları dile getirdi. 
 
“12 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler ülkemizde sosyal ve ekonomik  sorunların bulunduğu ve  çok tehlikeli iç ve dış tehlikelerin var olduğu bir süreçte yapılmaktadır.” diyen Bahçeli şunları ifade etti:
 
“Bu  seçimler  milletimizin geleceği açısından kader anı olacak. Onun için her tarafta ifade ettiğim gibi  bu düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kadar önem arz eden  seçim  için  çok katılım gerekmektedir. Özel bir mazeretiniz yok ise mutlak sandığa gitmelisiniz ve genel tercihinizi ifade etmelisiniz. Bu seçimlerin bu seçime yüksek katılım olması yetmiyor Bu seçimlere çok  dikkatli olmalıyız.  Seçimi lekeleyecek davranışlardan kaçınmalıyız. Bu seçim  adil olmalıdır,  hilesiz olmalıdır ve lekesiz olmalıdır.”
 
Ülkemizin 9 yıla  yaklaşan sürede AKP iktidarı  ile yönetildiğini, 2 dönem iktidar olduğunu  ve çok yüksek bir oy  ve temsil  oranı ile iktidarı olduğunu belirten Bahçeli konuşmasında daha sonra şunları ifade etti:
 
“AKP 330- 341   Milletvekili aralığında  tek başına iktidar olma  imkanını bulmuştur. Sayın Başbakanın  sabahtan akşama kadar TV’de konuşmadan kaynaklanan değerlendirmeleriyle siz değerli vatandaşların yaşadığı hayat arasında  çok derin farklılıklar olduğu ortadadır. Başbakanın çizdiği  tablo ile vatandaşların hayatı örtüşmemektedir. AKP ile  türeyen sermaye  kurumları  gerçekten 9  yıl içerisinde palazlanmış ve servet kazanmışlardır. AKP’ye oy vermiş vatandaşlarımız düşünün. 2002-2011 arasında  başbakan  ‘durmak yok yola  devam’ sözünü  kabullenmek için şu gerçeklerin ortaya çıkmış olması lazımdır.1. Evinizde aşınız kaynıyor mu 2. gelir seviyeniz artmış mı, 3. hayat standardı yükselmiş mi ?. Bunlar böyle değil ise  sayın başbakana önümüzdeki  Pazar günü bir cevap vermek lazım dır. Yola devam  diyorlar, Ama  ‘ Yeter artık git başından’ demek lazım Sandıkta bir ders vereceksiniz ve onu dinlenmeye alacaksınız ve 9 yılın muhasebesini yapmasını isteyeceksiniz ve yeter ardık başımızdan git diyeceksiniz. Bunu  demeniz lazım sevgili vatandaşlarımız. 9 yıllık uygulamaya bakım 3. dönem iktidar verilmemelidir. Bu  iktidar yorulmuştur,  tükenmiştir. 9 yıldır insanlarımızın beklentilerine  cevap verememiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir’e  varıyor.  Başbakan gibi değil belediye başkanı gibi şehir mobilyalarına talip oluyor. Yol, park, hayvanat bahçesi  yapacakmış. En önemli sorun işsizliktir. 6 milyona yaklaşan vatan evladı işsizdir. Yaklaşık 2.4  milyonu  genç işsizdir. Üniversite mezunudur.  İşsiz vatandaşlarımız asgari ücret ile bile iş bulamamaktadır. İşlerini kaybetmiş insanlarımızda vardır. Çocukların rızkını  kazanmak için koşuşturan  gündelik ile çalışan insanlarımız da vardır. Türkiye’nin en önemli  sorunu  böylelikle işsizlik olmuştur.  İşsizlik sorunu beraberinde yoksullukta getirmiştir. Bu  kez de göç olayı ortaya çıkmıştır. Civar illerden Malatya’ya  iş bulmak için gelenler vardır. Ve onlarda burada iş bulamadıkları için evlerini ekmek götüremeyecek durumdadır.”
 
Bahçeli konuşmasında daha sonra şunları söyledi:
 
“ 25 yıldır  Vagon Onarım Fabrikası  boş bekletiliyor ve kimin eline geçeceği belli olmayan hale getirilmiştir. Malatya’yı daha gelişen  sosyal ihtiyaçları  haline getirmek için  Büyükşehir olmak için  yasa tasarısı vermiştik. Ama  büyükşehir olamamış. Büyükşehir  vaadinde bulunup  şunu şunu yapacağız diyorlar.
9 yıldır yapamadın, şimdi  nasıl yapacaksın Bu oyuna düşmemek lazımdır. Köylerimizden alınan Meralar  tekrar  köylülerimizin kullanımı için verilecektir.
 
Malatya’da kayısı üretimi layıkı ile desteklenmemektedir. Tek önemli gelir kaynağından da mahrum edilmektedir.
 
Büyük şehirlerimizde can ve mal emniyeti kalmamıştır.
 
Büyük şehirlerde işsizlik ve yoksulluğunda getirdiği  sorunlarla  suç oranlarında artma olmaktadır.
Adi suçlar Türkiye’de artıyor. Cezaevi  genç yaşta ve çocuk yaştakilerle dolup taşmaktadır.
 
Bütün bunların içerisinde AKP’ye 3. dönem nasıl verilir. AKP’ye iktidar yolu açan vatandaşlarımız bunu  gözden geçirmeli ve AKP’yi iktidardan uzaklaştıracak oy reddini ortaya koymalı ve ülkemizi AKP’den kurtarmalıdır.
 
AKP’nin uygulamalarını göz önüne aldığımızda bunların 3. dönemde  iyileşeceklerini düşünmek yanlış olacaktır.
Ülkemizde  iktidar değişikliğinin olacağını kabullenmeliyiz. Öyleyse bu iktidar değişikliği nasıl olmalı ve kim gelmelidir cevabını bulmalıdır. Ülkemizde bütün siyasi partilerimiz. İktidar partisi değişikliği için  istekte bulunup kendilerini iktidara hazırlamaktadır. Bunlardan biride MHP’dir. 9 yıllık AKP’nin  tahribatını ortadan kaldırmak için onarım ve toparlanma hükümetini kurmayı düşünmektedir. Bu hükümetin birinci görevi işsizlikle olacak. İşsizlikle mücadele birinci öncelik olacaktır. Yüzde 7’lik kalkınma ile her yıl 700 bin insanımıza iş bulmayı vaat ediyoruz 2.si  yoksullukla mücadele diyoruz. İşsizlik yoksulluğu da beraberinde getiriyor. Yoksullukla mücadelenin ilk adımı asgari ücreti 659  TL’den 825 TL’ye çıkartmayı düşünüyoruz.
 
Vatandaşlarımız hayat şartlarında önemli güçlükler yaşandığını görmektedir. Önemli bir kısım  aldığı ücret ile geçinimini sağlayamıyor. MHP olarak toparlanma için milletimize sahip çıkmayı düşünüyoruz.  100  soruna 100 çözüm üreterek  MHP’yi iktidara  yürümenin çabası içerisindeyiz. Bunun da bir örneğini Malatya’da görüyoruz.
 
Yoksullukla mücadeleyi  çok ciddi olarak ele almalıyız.AKP’nin iktidarı  döneminde yandaşlarıyla berabere  mutlu azınlığın servetlerine servet  kattığını görüyoruz.Bunu en iyi  bilenler yine AKP’ye oy verenlerdir.At arabası olmayanlar  4  tekerlekli cip alıyor. Yolsuzlukla beslenen mutlu bir azınlık var. Tekel gibi  binaları peşkeş çekenlerde bunlar Öbür tarafından isen yoksullaşan milyonlar var. Bunu görmeliyiz. Mutlu azınlığın refah seviyesini artmasını isteyenler. Yoksul vatandaşlarımızın yoksul kalarak onu sömürmek isteyenler var. AKP  milli değerleri istismar ediyor. Başörtüsünü istismar ettiği gibi.
 
Kendi partilisi olmayanlara paket göndermiyorlar. ‘AKP’ye bu seçimde oy verirseniz. Size de paket göndeririz’ diyorlar. 1 kilo  kuru fasulye varsa. 1 tanesi bile AKP’nin zenginlerinden size verilen değildir. İşçi olarak verdiği, esnafın, çiftçilerin belli orandaki vergilerdir. Bu vergiler devlete gelir olmaktadır. Devlet bunu eğitim, sağlık, güvenlik ve alt yapıda kullanmaktadır. 
Ama bir bölümü  vardır ki Yoksul vatandaşlara  sosyal devlet anlayışıyla  verilmesi gerekir. Size gelen  paketler devlet geliridir. Bunlar da Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile size ulaştırılmaktadır. Bu paketlerin milletin olduğunu bileceksiniz. Bu paket sizlerin helalinizdir. Öyleyse paketler gelecek. Paketleri alırken  sağa sola bıkıp ezilmeyin, alın paketi  çocuklarınızla yiyin-için   afiyet olsun. Ama  paket ile sizin oylarınıza gem vurmak isteyen AKP’ye  karşı tavır koymalıyısınız. Alın paketi,  bozuk oyunu, getirene  vurun tokatı gitsin.
 
Yoksullukla  mücadele kararlılıkla götürülmesi lazımdır.MHP olarak milletimize 100  soru , 100 çözüm üretirken  işsizlikle mücadele birinci öncelikle  yoksullukta  önceliğimizdir.
 
Yoksul vatandaşlarımızın yoksulluğuna son vermek için , aziz vatandaşlarımıza ‘ Hilal Kart’ sözü veriyoruz. Bu kart  bütün yoksul vatandaşlarımıza  verilecektir.Hilal Kart  tüketici kartı değildir. Geri ödemesi yoktur. Ödemediği taktirde  icracı da kapınıza gelmeyecektir. Bu kart  helal karttır.
 
Hilal Kart ile  atık vatandaşımız esnafımızdan kendi paketini kendisi hazırlayacak. Namerde muhtaç olmadan, insana yakışır bir gelir desteğiyle alışveriş yapacaksınız. ‘ Büyük alış merkezinde değil’  artık mahalle  bakkalından alış veriş yapıyorum diyeceksiniz.
 
Aziz  Malatyalılar, gün geldi MHP’ye milletvekili verdiniz. Gün geldi  MHP’ye belediye başkanı verdiniz.
Türkiye yol ayrımında, bir onarım ve toparlanma hükümetini kurmaya  karar vermiş olan MHP, güzide insanlarına Ankara’ya göndermenizi istiyorum. MHP’nin yeniden Malatya’da   ayağa kaldırmanızı istiyoruz.”
 
Bahçeli, Malatya mitinginden sonra Elazığ’a gitti.

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