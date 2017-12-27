Bu İnsanlar ‘Gaiplik’ Kararıyla Artık Yok!

Malatya’da çok sayıda kişi için taşınmazlara konu hukuk davalarında açık kimlik bilgilerine ve adreslerine ulaşamaması, bu güne kadar sağ olup olmadıkları belirlenememesi gerekçeleriyle haklarında “gaiplik” kararları verildi.

-Taşınmazlara konu hukuk davalarında…

Taşınmazların izale-i şüyu satışı sonucunda kişilere düşen bedeli mevzuat hükümleri gereği banka hesabına yatırılan ve bu parası Defterdarlığın atadığı kayyım tarafından yönetilen, kayyım tayin tarihinden itibaren geçen 10 yılık sürede tapuda malik olarak görünen şahısların açık kimlik bilgileri ve adreslerinin tespit edilememesi ve bu süre içerisinde de hiçbir hak sahibi ortaya çıkmamasından dolayı Asliye Hukuk Mahkemeleri aracılığı ile hak sahipleri görünen kişilere “gaiplik kararı” aldırılıyor.

–Kişiliğin hukuki yolla sona erdirilmesi

Hukuki bir terim olarak gaiplik, ölüp ölmediği konusunda tam olarak emin olunmayan durumlarda ölümü lehine kuvvetli şüphenin bulunması, ayrıca bazı şartların da varlığı koşuluyla kişinin ölümüne mahkeme kararıyla hükmedilmesidir. Bir başka deyişle, gaiplik kişiliğin hukuki yolla sona erdirilmesidir. Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.

Malatya’da Asliye hukuk Mahkemelerince özellikle taşınmazlara konu davalarda çok sayıda kişi hakkında “gaiplik” kararı verildiği görüldü. Gaiplik kararı verilen kişiler hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde kararı veren Asliye hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Malatya Asliye Hukuk Mahkemelerince taşınmazın izale-i şüyu satışı sonucunda, hak ettikleri bedelleri banka şubesine yatırılan ancak kendilerini ve açık adreslerine ulaşılamayan kişilere ilişkin bazı kararlar şu şekilde:

– Halil kızı Zehra ve Kadir karısı Zeynep

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, (Eski Merkez), Hacıabdi Mahallesi 1766 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın tapu maliklerinden Halil kızı Zehra ve Kadir karısı Zeynep, hakkında 10 yıldan beri açık kimlik bilgileri ve adresleri tespit edilemediğinden ve hak sahipleri ortaya çıkmadığından haklarında gaipliğine karar verildi.

– Karakaşzade Zeytun hanım

Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi (eski merkez), Aşağıbağlar Mah, 1188 Ada, 2 ve 1189 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 ve 15 parsel numaralı taşınmazın maliklerinden Karakaşzade Zeytun’un açık kimliği ve adresi 10 yıllık sürede bulanamadığından hakkında gaipliliğine karar verildi.

-Sarı Ali’nin çocukları…

Malatya ili, Battalgazi İlçesi (eski merkez), Hidayet Mah, 93 ada, 38 parsel numaralı taşınmazın tapu maliklerinden Sarı Ali oğlu İbrahim, Sarı Ali kızı Fatma, Hacı Hasan kızı Firdevs, Mustafa Ali oğlu Ali’nin açık kimliği ve adresi 10 yılık sürede bulanamadığından haklarında gaipliklerine karar verildi.

-Hüseyin’in ve Hacı’nın çocukları…

Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 182 Ada, 35 Parsel sayılı taşınmazın Hüseyin oğlu ölü Süleyman, Havva, Ayşe, Bahri, Hacı, Hatice, Zübeyde, Ali, Hacı, Mehmet (Hacı oğlu), Zeytun (Hacı Kızı), Emiş (Hacı Kızı), Münevver (Hacı Kızı), Adviye ve Ali’den 10 yıldır haber alınamadığı gerekçesiyle haklarında gaipliklerine karar verildi.

– Şekure, Şevket, Hüseyin, Abidin, Fatma Melek ve Melahat…

Malatya ili Battalgazi ilçesi (eski merkez) Bahçebaşı Mahallesi 355 Parsel numaralı taşınmazın tapu maliklerinden Şekure, Şevket, Hüseyin, Abidin, Fatma Melek ve Melahat’ın, açık kimliği ve adresi bulanamadığından, bu kişiler hakkında gaiplik kararı verildi.

– Cumali karısı Zeynep, Tacim oğlu İlyas..

Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 2583 ada 1 parselin tapu kayıt maliklerinden Abdulvahap oğlu Şevket, Cumali oğlu Aziz, Cumali karısı Zeynep, Emin oğlu Süleyman, Mustafa oğlu Mustafa, Hüseyin oğlu Halil, Mehmet oğlu Halil, Yusuf İzettin oğlu Halil, Celalettin oğlu Mehmet, Tacim oğlu İlyas’a 10 yıllık sürede tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığı gerekçesiyle haklarında gaiplik kararı verildi.

– Kürt Ömer karısı Peruze…

Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İlyas Mahallesi 5463 ada 1 parsel tapu kayıt maliklerinden Kürt Ömer karısı Peruze’nin araştırmalara rağmen ulaşılamadığı ve bugüne kadar kendisinden haber alınamadığı yaşayıp yaşayamadığının bilinemediğinden hakkında gaiplik kararı verildi.

– Hüseyin oğlu Yahya…

Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Kaynarca Mah. 6049 ada 1 parsel, 6052 ada 1 parsel, 6054 ada 1parsel, 6055 ada 3 parsel, 6066 ada 1 parsel ve 6056 ada 1 parsel tapu kayıt maliklerinden Hüseyin oğlu Yahya’ya araştırmalara rağmen ulaşılamadığı ve bugüne kadar kendisinden haber alınamadığı yaşayıp yaşayamadığının bilinemediğinden hakkında gaiplik kararı verildi.

– Hasan kızı Havva

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, İskender Mahallesi, 181 ada, 6146 parsel sayılı taşınmazın, taşınmaz malik olan Hasan kızı Havva için 10 yıldan uzun bir süreden beri nüfus kaydı bulunmaması, bu güne kadar sağ olup olmadığı ve adresi tespit edilememesi nedeniyle hakkında gaiplik kararı verildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com