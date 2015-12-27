“Bu İşten Vazgeçin”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eski ortağının yeğenini, Özel Kalem Müdürlüğü’ne atayarak, sınavsız memur yapmasına tepki gösterdi ve bu atamadan vazgeçmesini istedi.

Kiraz, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Basın yayın kuruluşlarında yer alan bir habere göre, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Aralık ayı meclis toplantısında eski ortağının oğlunu istisnai kadro yoluyla özel kalem müdürlüğü görevine getirdi.

Ne demek istisnai kadro? TOKİ’den belediyelere, Diyanet İşlerinden,Meclis’e hiçbir sınava girmeden kadrolu alım anlamına gelmektedir. 12 yıllık AKP iktidarı döneminde binlerce kişi bu yolla kamu kurumlarına memur olmuştur.

2 Yılda bir yapılan KPSS’de milyonlarca genç, devlet memuru olmak için ter dökerken, o gençlerden tek farkı belediye başkanının ortağının oğlu olmak olan bir gencin, özel kalem müdürlüğüne getirilmesini şiddetle kınıyorum.

Bizzat belediye başkan yardımcılarından birinin ifadeleriyle, 25 bin kişi Malatya Belediyesine iş için başvuru yapmış, iş hayalleri kurarken, belediye başkanının eski ortağının oğlunu özel kalem müdürü olarak ataması en yalın ifadeyle vicdansızlıktır. Bu gencin eğitimi nedir? Hangi okulları bitirmiştir? Ortaklık ilişkisi dışında hangi yeteneklere sahiptir? Sayın Çakır bu son atamayla 4. kişiyi özel kalem müdürü yapmıştır. Esenlikte çöpçü olmak için bile araya onlarca referans koyanlar, Başkan Çakır’a haklarını helal etmiyorlar.

Geçmiş yıllarda AKP’li bir milletvekilinin kızı da Valilikte istisnai memurluk kadrosuyla, özel kalem müdürlüğüne getirilmiş, ardından İnönü Üniversitesi’ne yatay geçiş yaparak kadro almıştır.

İktidara gelene kadar haktan, hukuktan, eşitlikten söz edenler, iktidara geldikten sonra adaletsizlik yaparak, kendi yakınlarını kalkındırmaya çalışmaktadır.

Adalet ve Kalkınmanın ne anlama geldiğini en iyi bilenler, yıllardır işsizlikten bunalan gençlerimiz olmuştur.Binlerce işsiz genç ve aileleri Malatya Belediyesine ve AKP yetkililerine hakkını helal etmemekteler. Sayın Çakır’a yaptığı uygulamanın yanlışlığını bir kez daha hatırlatıyor, yapılan yanlıştan bir an önce vazgeçilmesini , Malatya halkı adına istiyoruz.”

Çakır, eski ortağı Selim Budak’ın kardeşi Hacı Budak’ın oğlu Tuğrul Budak’ı, sınavsız memuriyete geçiş yolu olarak da bilinen “istisnai kadro” Özel Kalem Müdürlüğü görevine atamıştı.