“Bu Karardan Derhal Dönün”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısına ilişkin, “Maalesef bu uluslararası toplantılarda hükümet kendisi eleştirilmesin diye bir yöntem bulmuş. Kendisinin besleyip büyüttüğü Memur-Sen’in katılmasını sağlayacak” dedi.

CHP İl Başkanlığında, İl Başkanı Enver Kiraz’ın katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, “Haziran ayında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısı olacak. Bu toplantıya her yıl Türkiye’yi temsilen Türk-İş katılıyordu. Hükümet ilk kez bu yıl bir işçi sendikasının değil bir memur sendikasının bu toplantılarda temsilci yapıyor. Hükümet, Memur-Sen’in katılmasını istiyor. Türk-İş ve DİSK bunun üzerine ciddi tepki gösterdiler. Bu karar değiştirilmezse ILO toplantısına katılmayacaklar gibi gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, hükümetin kararını eleştirerek, şunları söyledi: “Maalesef bu uluslararası toplantılarda hükümet kendisi eleştirilmesin diye bir yöntem bulmuş. ILO toplantısına kendisinin besleyip büyüttüğü Memur-Sen’in katılmasını istiyor. Önceleri 42 bin üyesi olan Memur-Sen dünyanın en hızlı büyüyen sendikalarından, şuan bir milyona yakın üyesi var. ILO toplantısına uluslararası sendika camiasında dahi kabul görmeyen Memur-Sen’in katılmasına karar veriyorlar. Maalesef Türkiye’de çok önemli bir gündem varken, Türk-İş gibi bir konfederasyon varken bir memur konfederasyonunun katılmasını da kınadığımızı belirtmek istiyoruz.”

Ağbaba, “Niye, Memur-Sen temsilci seçiliyor, Türk-İş seçilmiyor? Çünkü Türk-İş’in, önümüzdeki günlerde hükümetin getireceği kıdem tazminatının fona devredilmesiyle ilgili sert tutumu var. Türk-İş Genel Kurulu’nun, kıdem tazminatında emekçilerin haklarını geriye götürecek en küçük harekette genel greve gitme kararı var. O yüzden bir anlamda cezalandırmaya çalışıyorlar. Hükümetin bu seçimini diğer konfederasyonlar da protesto ediyor. Türkiye’nin düşmüş olduğu duruma bakın. Maalesef sadece Avrupa Birliği’nden değil, Türkiye tüm uluslararası kuruluşlardan da dışlanmaya başladı. ILO’da bize artık farklı gözle bakacaktır. Türkiye’nin getirilmiş olduğu durum hiç iyi değil. Kendisine sadece bazı nüanslardan muhalefet ettiği için işçi sendikasını değil memur sendikasını katıyor. İyi ki bir işvereni göndermedi onu da yapabilirdi. İyi ki kendine yakın MÜSİAD’ı göndermedi. Yine hükümetin sözcüsü olan memur sendikasını gönderiyor. Bunu kınıyoruz. Maalesef Türkiye bu anlamda da komik duruma düştü.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin ILO toplantısında temsil yetkisi ile ilgili aldığı kararı gözden geçirmesi gerektiğini ifade eden Ağbaba, “Bakanlık bu konuda mutlaka geri adım atmalı ve uluslararası kriterlere, kurallara uygun olarak temsilciyi belirlemeli. Kendilerine eleştiri gelmesin diye Türkiye’yi uluslararası camiada dışlanmış bir ülke durumuna düşürmeye kimsenin hakkı yok. Hükümeti bir an önce bu karardan dönmeye çağırıyoruz.”

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