Bu Kedi Tamam!..

Geçtiğimiz yıl Mart ayında yapılan yerel seçimlerde oy tasnifi sürerken meydana gelen elektrik kesintilerinin sebebini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Trafoya kedi girmiş” diye açıklaması, tartışmalara ve esprilere kaynak oluşturmuştu.

Bu seçimlerde de, elektrik kesintisi yaşanmaması için “kedilere karşı önlem” alındığı yolunda muhalefet partileri açıklamalar yaparken, Malatya’daki sandık merkezlerinden birinde görevli polis memurunun kediyle oynamakta olduğu görüntü, “kediye sempatik gözaltı” esprilerine yolaçtı.

Bu arada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, kedilere karşı önlem olarak bir ton ciğer alıp dağıttıklarını belirterek, “Tabi maalesef ilk kez bir seçim döneminde bütün siyasi partilere oy veren seçmenler, hile yapılacağından kuşku duyuyor. Bu Türkiye açısından kötü bir şey. AKP, MHP, CHP, HDP’ye oy verecek herkes hile yapılacağından kuşkulu. Özellikle son seçim döneminde trafoya kedi girdikten sonra bu biraz daha arttı. Örgütümüz bu konuda bir tedbir aldı. Örgütümüz yaklaşık bir ton ciğer almış, trafolara kedi girmesini engellemek için. Böyle bir tedbir alarak, kedileri trafolardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Malatya’da ciğer kalmadı. Umarım trafoya kediler girmez ve herkesin içine sinen bir sonuç ortaya çıkar.”dedi.

Ağbaba, kedilere ciğer dağıtırken çekilmiş fotoğraflarını da twetter hesabından paylaştı.

FOTOĞRAF: Ferdi DURDU, Coşkun KURT