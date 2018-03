“Bu Konuda Büyük Sıkıntı Var”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası üyesi kuaförlerin ve fotoğrafçıların, bazı işyerlerinin gelinlik satışı yaparken aynı zamanda fotoğraf ve kuaför dallarına da girmesine olan tepkisine destek vererek, “Esnafımızın yanındayız. Herkes kendi mesleğini yapacak. Bu konuyu çözmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş beraberinde yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ile birlikte MESOB Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret etti. Ziyarette Keskin’e çiçek takdim edildi.

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, “Yeni dönemde sayın başkanımıza başarılar diliyoruz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda tekrar göreve seçildiler. Ayrıca Birlik başkanlığımızı yapmakta. Biz Malatya Berberler ve Kuaförler Odası olarak binin üzerinde bir üyeye sahibiz. Bu süreçte MESOB ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Sağ olsun sayın başkanımız her zaman destekçimiz ve destek olmaya da devam ediyor. Milli takım yarışmalarımız vardı kuaför camiamızda, o süreçte sayın başkanımızın çok büyük desteğini almıştık, o yarışmada kuaför arkadaşımız Türkiye derecesi yaptı ve yönetim kurulu üyemiz. Başkanımıza yeni dönemde görevinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Oda üyelerinin yaşamış olduğu sıkıntı ve sorunları da aktaran Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, “Gelinlikçiler ile ilgili olarak bir sıkıntımız var. Odamız üyesi kuaför ve fotoğrafçıların Odamıza yönelik bir baskısı var. Başkanımız bize her zaman yardımcı oluyor, bu konuda bir sıkıntımız yoktur. Bu konuyu MESOB Başkanımız ile birlikte çözmeye çalışacağız. Kanun çerçevesinde yapılacak olan ne varsa, bu konuyu MESOB ile birlikte çözeceğiz. MESOB Başkanımız her zaman kuaför ve berber camiasının yanında olmuştur, Odamızın yanında olmuştur. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

MESOB Başkanı Keskin ise, ziyaret için teşekkür ederek, “Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanımız Ramazan Toptaş’a, yönetim ve denetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Biz her zaman Malatya esnaf ve sanatkar camiası olarak iç içe olan bir toplumuz, geniş bir toplumuz, geniş bir kitleyiz. Büyük bir camia olarak her zaman sıkıntımız olacaktır. Çünkü biz her zaman göz önündeyiz. El emeği, göz nuru ve kol zoruyla çalışan insanlarız. Biz Halka ve Hakk’a hizmet amacındayız. Bütün Odalarımız ile olduğu gibi Malatya Berberler ve Kuaförler Odamız ile de iç içe çalışacağız. Bundan sonrada böyle devam edeceğiz.” diye konuştu.

Keskin, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası üyesi kuaförlerin ve fotoğrafçıların, bazı işyerlerinin gelinlik satışı yaparken aynı zamanda fotoğraf ve kuaför dallarına da girmesine olan tepkisine destek vererek, “Bu konuda büyük bir sıkıntı var. Herkes kendi işini yaparsa, herkes kendi işiyle tatmin olursa burada huzurlu bir şekilde beraber çalışmış oluruz. Özellikle hem gelinlik satacaksınız, hem fotoğraf çekeceksiniz, hemde kuaförlük yapacaksınız. Gelinlik satacaksan, gelinlik satacaksın, fotoğrafçılık yapacaksan, fotoğraf çekeceksin. Herkes kendi mesleğini yapacak. Bu konuyla ilgili olarak gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Berberler ve Kuaförler Odamızın ve üyelerinin ne sıkıntısı varsa, biz her zaman Odamızın yanındayız, esnafımızın yanındayız. Mahallinde çözülmesi gereken sorun varsa, bunu Malatya’da birlikte çözeceğiz. TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken Malatyalı ve genel başkanımızın yanındayız. Genel Başkanımız da Malatya’daki esnaf odalarımızın her zaman yanındadır. Biz esnaf camiası olarak, Oda başkanları olarak Malatya’nın ve Malatyalıların emrindeyiz, Malatya esnafının emrinde olacağız. Yeri geldiği zaman eleştiriceğiz, yeri geldiği zaman biz eleştirileceğiz, eleştiriye açık olacağız, ama esnafımızın hakkı olanı her zaman almaya çalışacağız. Demokratik kurallar çerçevesinde, saygıyı ve sevgiyi kaybetmeden esnafımızın hakkını her zaman savunacağız.” diye konuştu.

-TESKKART VERDİ

Keskin, ziyaretin sonunda Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve yönetim kurulu üyelerine TESKkart takdimi yaptı. Keskin, “TESK Kart, Esnaf ve sanatkarlarımız ile ailelerinin işlerini kolaylaştırmak, üzerlerindeki maddi yükü azaltmak amacıyla, esnaf ve sanatkarların anlaşmalı üye işyerlerinden yapacakları alışverişlerde onlara indirim ve avantajlar sağlaması öngörülen bir karttır. TESK Kart ile başta akaryakıt, giyim, eğitim, sağlık olmak üzere birçok sektörde özel indirimler sunulmakta, kart sahipleri sektörlere özel fırsat ve kampanyalardan faydalanabilmektedir.” İfadelerini kaydetti.

Bülten- malatyahaber.com