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Malatya Haber -

Bu Korkuluklar Süs mü?

Bu Korkuluklar Süs mü?
  • 27.12.2015
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Yeni Devlet Hastanesi’nin hizmete girmesinin ardından, hastanenin karşı tarafından olacak yaya ulaşımının güvenli yapılabilmesi amacıyla üst geçit inşa edilmesi, bunun dışında yaya geçişinin engellenmesi için orta refüje demir korkuluklar konulduktan bir süre sonra, korkulukların bazı bölümlerinin sökülmesinin nedeni anlaşılamadı.

Yeni hastanenin karşısıyla güvenli bağlantıyı sağlamak amacıyla Karayolları tarafından yaptırılan üst geçidin yer seçiminin uygun olmadığı iddialarının yanı sıra, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların yapılan merdivenli olan bu üst geçitten yararlanamayacağı, bu nedenle alt geçit yapılması gerekirken üst geçidin yanlış tercih olduğu eleştirileri yapılıyordu. Üst geçidin yapılmasından sonra, yoldan yaya ve araç trafiği için tehlike oluşturacak yaya geçişlerinin engellenmesi amacıyla, orta refüje de demir korkuluklar yapılmıştı.

Ancak, İstasyon Virajı ile eski SSK Hastanesi arasındaki bölümde yapılan demir korkuluklardan bir bölümünün söküldüğü, yaya vatandaşların buralardan geçtiği ve trafik güvenliği açısından tehlikeli olduğu gözleniyor.

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