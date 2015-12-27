“Bu Kurslar Çok Önemli”

İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından “Neonatal Resusitasyon Programı” yapıldı.

Sağlık Yüksekokulunda gerçekleştirilen programa Rektörümüz Prof. Dr. Cemil Çelik, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karagöz, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Behice Erci, akademik personel ve kursiyerler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Behice Erci, “Bu yıl 3.sünü düzenlediğimiz ‘Neonatal Resusitasyon Programı’nın kapsamını daha da genişleterek geleneksel olarak her yıl yapılması için gayret etmekteyiz. Özellikle ebelik mesleği için gerekli olan bu tür programlar bebek, çocuk ve toplum sağlığını geliştirmeye de önemli katkılar sunmaktadır.” dedi.

Kursun açılış konuşmasını yapan Malatya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü AÇSAP Şube Müdürü ve kurs sorumlusu Dr. Selma Aydın Felek, “Dünyada yılda 4 milyon bebek kaybedilmekte ve bu ölümlerin % 98’i maalesef gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir. Ülkemizde ise 22 bin bebek bir yaşına gelmeden ölmektedir. Yeni doğan ölümlerinin asgari düzeye çekilebilmesi için uygulanması gereken yöntemlerin ele alındığı kurslar bu açıdan büyük önem taşımaktadır.” dedi. Dr. Selma Aydın Felek, yeni doğan bebeklerinin ölümlerinin önlenmesini amaçlayan “Neonatal Resüsitasyon Programı” hakkında slayt gösterisi eşliğinde katılımcılara bilgiler verdi.

Ebelik ve Hemşirelik Bölümü mezunu öğrencilerden oluşan 40 kursiyere kurs sonrasında yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara sertifikaları verilecek.